Assalto ai Career Days. Colloqui e opportunità dal locale al globale per gli studenti Unipi

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

Ben 190 studenti iscritti ieri mattina alla prima delle due giornate dei Careers Day in corso a palazzo della Sapienza. L’iniziativa coinvolge ben 22 aziende, locali e internazionali, con l’obiettivo di realizzare incontri e colloqui per favorire l’orientamento e l’inserimento professionale degli studenti. Ieri è stato il turno del settore industriale, energetico, trasporti e industria manifatturiera. Mentre domani sarà la volta della grande distribuzione organizzata e del settore bancario. "I settori di ricerca delle aziende sono trasversali e non sono dedicati solo a studenti di ingegneria o economia, ma aperte a tutti gli studenti dell’ateneo – spiega la responsabile del Career Service d’Ateneo, Antonella Magliocchi -. Le aziende hanno già pubblicato sul nostro sito 81 offerte di lavoro, la fanno da padrone i profili tecnici ingegneristici, meccanici, gestionali, elettronici e civili, ma anche profili economici legati al marketing. Si cercano anche posizioni nelle risorse umane, che possono interessare anche chi studia Scienze Politiche o Filosofia". Tra le aziende che partecipano, anche colossi come Decathlon, Toyota, Amazon o Sammontana. "l Career Days stanno diventando un appuntamento molto atteso da studenti e neolaureati, che hanno l’opportunità di esplorare le loro prospettive e stabilire contatti significativi con il mondo professionale – spiega Laura Marcucci, delegata del rettore per le attività di Orientamento -. A giugno abbiamo avuto i Career Days del settore ICT, dove i ragazzi hanno potuto fare oltre 600 colloqui". Numeri importanti che saranno replicati anche a questo giro. "Spero in un tirocinio universitario alla Sammontana" spiega Francesca Aru, 26 anni, studente di Agraria. Lo stesso dice Alfonso Boccia, 24 anni: "Sto cercando una possibilità lavorativa. È difficile perché cercano per lo più ingegneri o qualcuno che curi la contabilità". Ayushi Ayushi, 27 anni viene dall’India e si trova in Italia per un master in data scientist. È il secondo Careers day a cui partecipa: "Ho fatto i colloqui a giugno nella giornata dedicata agli informatici, sono qui perché cerco nuovi stimoli". Le statistiche di ateneo mostrano come il 90% degli studenti di ingegneria trovalavoro ad un anno dalla laurea. "Studio economia internazionale – racconta Alessandro Iacono, 23 anni -. Le posizioni più richieste sono quelle per chi ha una laurea in ingegneria. Domani (oggi) parto per la Germania, farò un doppio titolo di studio. La differenza è che lì gli esami vengono fatti sui progetti. Un metodo di studio che ti permette di avere un portfolio valido ai colloqui".