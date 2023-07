Asili nido, maxi piano di lavori "Interventi per un milione di euro"

Oltre 1,1 milioni di euro di investimenti per riqualificare gli asili nido comunali, di cui circa 460mila euro di fondi Pnrr. E’ stato consegnato il cantiere per i lavori ai due istituti, un progetto che prenderà il via nei prossimi giorni. "Si tratta di importanti interventi che stanno per concretizzarsi - dice il sindaco Massimiliano Angori – la nostra giunta aveva di recente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato ‘Asilo nido I cuccioli di Alfrido a Migliarino - Riqualificazione funzionale di edificio scolastico esistente, con adeguamento sismico finalizzato alla creazione di nuovi posti’, dell’importo complessivo di 600.000 euro, di cui 175mila euro per l’adeguamento funzionale degli spazi, e 425mila euro per la messa in sicurezza strutturale". L’asilo nido è ospitato al piano terra dell’edificio scolastico localizzato nella frazione di Migliarino Pisano, in cui è situata anche la Scuola Primaria ‘Pardi’. Il progetto di adeguamento e riqualificazione degli spazi esistenti dell’asilo nido prevede di recuperare e annettere alcuni locali della Scuola Primaria non utilizzati: "L’obiettivo è di aumentare l’offerta di nuovi posti per nidi da 14 a 27 unità" aggiunge il primo cittadino.

"Al via anche l’intervento denominato Asilo nido Zerotre a Nodica, una riqualificazione funzionale che prevede un investimento di 550.000 euro" dichiara l’assessore ai servizi del territorio Sara Giannotti, che aggiunge - così come l’altro progetto di Migliarino, anche questo si compone di due lotti il primo Pnrr e l’altro finanziato da Comune".

L’asilo nido è ospitato al piano terra dell’edificio di proprietà comunale localizzato nella frazione di Nodica, in cui sono presenti altri servizi pubblici situati al piano primo: il progetto di adeguamento e riqualificazione degli spazi esistenti del complesso prevede l’ampliamento della superficie utile e il recupero di alcuni vani non utilizzati. L’obiettivo è di aumentare l’offerta di nuovi posti per l’istituto da 39 a 42 unità di nuovi utenti.

"Oltre ai fondi ottenuti grazie al Pnrr, le risorse sono finanziate dalle casse comunali per l’adeguamento di queste strutture essenziali per la primissima infanzia: un elemento importante che ci permette di adeguare gli spazi per una richiesta più significativa di servizi dedicati ali più piccoli" concludono Angori e l’Assessore alle Politiche Scolastiche, Lorenzo Del Zoppo.

Alessandra Alderigi