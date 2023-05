"Ascolta la gente e aiuta gli ultimi"

Il movimento politico-culturale ’Insieme esprime’ "un giudizio positivo sul lavoro del sindaco Conti, che ha messo in agenda l’obiettivo di ridurre le differenze socio-economiche, di sostenere la famiglia, di impostare una transizione ecologica sostenibile di ascoltare e valorizzare il civismo". Insieme, movimento nato nel 2019 con la presentazione del Manifesto Zamagni e sulla scia dei valori richiamati dalla enciclica Laudato Si, che in Toscana è coordinato da Francesco Zini, ha apprezzato in particlare "il progetto Dopo di Noi per l’inclusione sociale delle persone disabili e per questo ritiene utile per la città dare al sindaco Conti altri 5 anni per terminare il lavoro iniziato e quindi a lui va il nostro sostegno per il ballottaggio". Il movimento politico intende andare, si legge nel suo sito internet, "la destra e la sinistra, oltre le proposte riformiste o conservatrici, per una trasformazione nel senso dell’ ecologia profonda, dello sviluppo integrale".

Intanto Stefano Barsantini (nella foto), medico in pensione e candidato al consiglio comunale con Fratelli d’Italia, attacca il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli per la sua idea di "utilizzare per il servizio del 118 sul litorale i 140 mila euro destinati al potenziamento della Casa della Salute ,sarebbe un gravissimo errore con pesanti ripercussioni sulla salute dei cittadini e in controtendenza con le esigenze di una medicina radicalmente cambiata per l’esponenziale aumento dell’età della popolazione e il conseguente incremento delle patologie croniche, degenerative e della non autosufficienza, patologie che assorbono l’80% delle risorse destinate alla Sanità". E conclude: "Lo stop al servizio emergenza-urgenza sul Litorale come annunciato dal presidente della Pubblica Assitenza pisana è legato ai costi insostenibili delle associazioni di volontariato per l’aumento delle richieste e al mancato rimborso di 80 mila euro da parte della Asl senza alcuna responsabilità da parte del Comune".