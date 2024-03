ArtinGenio Museum, nuovo polo d’arte pisano

ARTinGENIO Museum è il nuovo polo d’arte contemporanea nato a Pisa nel contesto del centro culturale “Officine Garibaldi”. La struttura di via Gioberti, 39, dopo avere avuto utilizzi diversi, ha raggiunto un più equilibrato impiego che vede concentrate nei suoi locali varie attività culturali. Fra queste anche l’associazione d’arte ARTinGENIO Museum che accoglie ormai da molti anni la collezione permanente di artisti contemporanei già di buon nome, alcuni dei quali noti a livello internazionale e che hanno partecipato a eventi di grande rilievo con la Biennale di Venezia o conosciuti per aver realizzato opere pubbliche di grande impegno. Domenica scorsa - e anche nelle prossime due, 17 e 24 marzo - alcuni artisti di ARTIinGENIO Museum hanno esposto loro opere negli spazi che ospitano il San Rossore Turf Club, associazione di cultura ippica sopra la segreteria dell’ippodromo di San Rossore. Il tema è il cavallo, un omaggio a questo simbolo di bellezza. I quadri sono esposti nella club house dell’ippodromo in un momento significativo della stagione di corse poiché questo è il “mese dell’ippica pisana”, che precede il 134° premio Pisa in programma il 7 a Pisa. Espongono alcune loro opere 7 autori: Francesco Mori, Fabio Castagna, Matteo Curcio, Betty Vivian, Antonio Sgarbossa, Giuseppe Rizzo Schettino. Michele Stagni. Fra questi, Francesco Mori, ad esempio, che, oltre ad aver partecipato alla Biennale di Venezia (come Betty Vivian), ha realizzato nel 2017 la vetrate del Duomo di Pisa vincendo un concorso nazionale.