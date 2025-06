Cascina, venerdì 6 giugno - È in programma per domani, sabato 7 giugno, un appuntamento con la storia del territorio dal titolo “Arte, storia e toponomastica nel territorio di Cascina”. La Società Storica Pisana organizza una giornata di studio attraversata da una serie di incontri in vari luoghi del Comune di Cascina. Un’occasione di scoperta, tra architettura religiosa e fortilizi, che si aprirà alle 9.30 con una visita guidata a cura di Maria Luisa Ceccarelli Lemut. Alle 11 sarà la volta della Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano con Valerio Ascani, mentre alle 15 ci sarà la visita dei resti del castello di Ripoli a cura di Antonio Alberti. Alle 16, nella Chiesa dei Santi Andrea e Lucia di Ripoli, si terrà una seduta scientifica con Francesca Barsotti (“La Chiesa dei Santi Andrea e Lucia, scrigno di tesori d’arte”), Gabriella Garzella (“L’ansa dell’Arno: protagonista e nodo dell’insediamento”), Maria Luisa Ceccarelli Lemut (“San Savino secoli XII-XIV: un monastero al centro della vita religiosa e sociale”), Antonio Alberti (“Da Cascina a Ripoli: terra murata e castelli privati”) e Fabrizio Franceschini (“Rileggere il territorio e la storia attraverso la toponomastica”). A chiudere il ricco programma della giornata, alle 18.15, sarà il concerto nella Chiesa dei Santi Andrea e Lucia di Ripoli a cura della Corale Polifonica Cascinese. L’evento, gratuito, è aperto alla cittadinanza.