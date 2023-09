Arsenale La nuova stagione

Cineclub Arsenale, da mercoledì la nuova stagione del cinema d’essai di Pisa. Cult, classici, eventi e prime visioni per il Cineclub Arsenale di Pisa, punto di riferimento della cultura cinematografica con i suoi 40 anni di attività. In primo piano la rassegna (tra settembre e ottobre) Almodóvar - La forma del desiderio con cinque film di Almodóvar in versione restaurata e la prima visione del suo ultimo film. Per chi vuole provare a salire sul palcoscenico, c’è poi la scuola di teatro Tragicomica, diretta da Ubaldo Pantani. Sono aperte le iscrizioni per il secondo anno, che andrà dal 16 ottobre 2023 ad aprile 2024, e il programma sarà illustrato il 1 ottobre nel corso di Tragicomica – L’evento (info: [email protected]). Il programma aggiornato della stagione 2023-2024 è online sul sito del Cineclub www.arsenalecinema.com.

"Ho capito che non ero nata attrice. Avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno". Il 26 Settembre del 1973 si spegneva nella sua amata Roma Anna Magnani. A 50 anni dalla sua scomparsa l’Arsenale le rende omaggio riportando in sala la versione restaurata di L’amore di Roberto Rossellini, introdotto da Chiara Tognolotti, docente di Storia del Cinema italiano presso l’Università di Pisa.

Uno sguardo sulle tendenze del cinema contemporaneo con il progetto Focus on – sguardi sul cinema, curato dal critico Marco Compiani, da settembre a dicembre. Si comincia con un focus dedicato a Gerwig, a cura della critica Elisa Torsiello, firma di Movieplayer, Everyeye e Cineavatar, che introdurrà la proiezione di Barbie in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Non mancheranno gli appuntamenti di Dalla Laguna al Lungarno, lo storico progetto che porta a Pisa incontri, proiezioni e anteprime dalla Mostra del Cinema di Venezia. Evento speciale alle Giornate degli Autori, arriva all’Arsenale L’expérience Zola di Gianluca Matarrese, un film che si rifà al romanzo di Emile Zola L’Assommoir, che sarà presentato in sala dalla protagonista e co-autrice Anne Barbot.

E ancora i grandi restauri della storia del cinema, come Una storia vera di David Lynch e Profondo rosso di Dario Argento, gli appuntamenti di Fumetti & Popcorn, con l’incontro con Vincenzo Filosa e il suo Viaggio a Tokyo, la prima visione L’ultima luna di settembre, ed eventi gratuiti come il Pre Evento di TEDxLungarnoMediceo, la Festa della Cultura Calabrese, la Settimana Europea della Mobilità e la presentazione della monografia Ursula Ferrara.