Arselle da depurare prima di consumarle

Sforamento dei limiti di batteri fecali nelle acque del Gombo e scatta l’allarme per i raccoglitori di arselle. Lo comunica l’Asl L Toscana Nord Ovest , a seguito della declassificazione temporanea da classe "A" classe "B" del banco naturale del Gombo nel Comune di Pisa, perché i livelli di Escherichia Coli hanno superato i limiti di sicurezza. Pertanto le telline (o arselle) che verranno raccolte in questa zona devono essere inviate a un centro di depurazione o sottoposte a trattamento termico ed essere scortate da un documento riportante la dicitura ‘Classe B temporanea per superamento dei limiti previsti di E. Coli’. Il provvedimento vale fino al ripristino dei valori nei limiti previsti dalla normativa vigente.