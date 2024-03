Arrivate le travi per il "Curvino". Si avvicina l’obiettivo Pasquetta

di Michele Bufalino

PISA

Il cronoprogramma per la conclusione dei lavori al "curvino" dell’Arena Garibaldi procede spedito. Ieri infatti il sindaco di Pisa Michele Conti ha informato la cittadinanza in merito all’arrivo delle travi in acciaio che sosterranno la porzione del settore della Curva Nord: "Sono arrivate all’Arena le travi in acciaio per il "curvino" - ha dichiarato il primo cittadino -. I 500 seggiolini sono già montati: come promesso, procediamo spediti verso la riapertura del settore per la partita dell’1 aprile". Saranno alla fine proprio 500 i posti in più a sedere e non 520 come si immaginava nei giorni scorsi. Il Comune infatti aveva ordinato qualche seggiolino in più da montare all’occorrenza. Sabato infatti era stato concluso il montaggio dei seggiolini: "Ringrazio davvero tanto il geometra Costa e l’ingegnere Gabriele Cerri per l’impegno di questi mesi - aveva dichiarato invece il vicesindaco Raffaele Latrofa -. La "squadra" è unita verso il raggiungimento degli obiettivi". Cosa manca adesso? E’ sempre Latrofa a informare su questo punto: "Adesso devono essere terminate le strutture in acciaio in corso di messa in opera e poi potremo collaudarle e sottoporle alla commissione per il via libera finale". Il conto alla rovescia infatti prevede, nell’ultima fase, proprio il collaudo, che verrà svolto nel corso di questa settimana dopo il montaggio delle travi. A quel punto l’ultimo scoglio sarà il sopralluogo delle autorità e la riunione della commissione di vigilanza che sarà impegnata a rilasciare tutti i permessi e le autorizzazioni. Si dovrà però procedere anche su un altro piano burocratico. Dovrà essere infatti fornita alla società nerazzurra anche una nuova planimetria da integrare per permettere la vendita dei tagliandi, ultimissimo passaggio per vedere implementato il sistema prima della messa in vendita dei biglietti.

Se tutto andrà bene tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo saranno messi in vendita anche i nuovi tagliandi insieme a tutti gli altri, in tempo per la gara dell’1 aprile contro il Palermo, obiettivo principale sia per il Pisa, sia per il Comune per questi ultimi lavori. La capienza, come preventivato, rimarrà al di sotto dei diecimila spettatori, circa 9900 o poco più. Infatti questi 500 nuovi posti andranno a coprire il ‘buco’ creatosi dall’interdizione dovuta alle problematiche dei mesi scorsi di parte del settore di gradinata che confluisce in Curva Sud per effetto del "movimento a orologio" voluto dall’amministrazione per cercare di recuperare posti entro il limite dei diecimila spettatori.

Oltre, per il momento, non si potrà andare. Troppo elevati i costi attualmente, ma nelle prossime settimane l’amministrazione potrebbe intervenire anche su questa tematica.