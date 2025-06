Pisa, 4 maggio 2025 – Al Giardino La Nunziatina di Pisa arrivano gli Aperitivi Scientifici del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, un ciclo di incontri per scoprire la scienza con gusto. Gli eventi, proposti dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia, sono pensati per raccontare la scienza in modo informale, coinvolgente e aperto a tutti, studenti, docenti e cittadinanza.

Il primo appuntamento a ingresso gratuito, curato dalla prof.ssa Eleonora Da Pozzo e in programma il 5 giugno dalle 19,30 alle 20,30, affronterà il tema della neurochimica dell’aperitivo, ovvero ‘perché il cervello ti porta fuori la sera’. L’ingresso è gratuito, il drink non è incluso ed è a carico dei partecipanti.

L’iniziativa rientra tra le attività di Terza Missione del Dipartimento e proseguirà con altri incontri dedicati a temi scientifici diversi, sempre raccontati in modo accessibile e stimolante.

È gradita la prenotazione al link: forms.cloud.microsoft/e/rJdURnzhBw