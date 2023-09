Arriva "Ti presento Pisa". Studentessa, prof e la città

Pisa a portata dei più piccoli. E’ il libro "Ti presento Pisa" (Pacini Editore) di Antonia Casini e Donatella Puliga e illustrato da Sara Franci che sarà presentato domani alle 11.30 dalla giornalista Chiara Cini al Fortilizio nell’ambito del Pisa Book Festival. All’iniziativa sarà presente anche il garante delle persone disabili di Pisa, Alessandro Di Ciolo. Una guida pensata a misura di bambino, che usa gli occhi, la testa e il cuore dei più piccoli per raccontare aneddoti, storie e monumenti di una delle città più famose al mondo. "Con questo libro – osserva Francesca Pacini, direttrice editoriale di Pacini editore – finalmente la nostra città è protagonista di una fortunatissima serie di guide illustrate dedicate ai più giovani. Orgogliosa anche del team tutto al femminile che ha curato la pubblicazione di questo e degli altri volumi della collana".

Chi fu il primo abitante di Pisa? Sapevate che in città ci sono oltre 15 musei, alcuni purtroppo ancora poco conosciuti? E quali segreti nascondono i locali sotto i palazzi dei Lungarni? "Ti presento Pisa", narra la storia della città attraverso i personaggi che l’hanno vissuta, ma anche grazie a tante curiosità, filastrocche e ricette che raccontano l’essenza di un luogo. Un libro pensato per i bambini e per i piccoli cresciuti che vogliono fare ancora scoperte: dalla passione di Galilei alla prima donna laureata all’Università, dalla chiesa che racchiude un teatro agli animali fantastici. Antonia Casini e Donatella Puliga si sono divertite a osservare il territorio da vari punti di vista e con uno sguardo all’accessibilità perché, è l’auspicio di entrambe, "in città si possa superare presto qualunque barriera". I disegni di Sara Franci, piccoli mondi pieni di poesia, aiutano il lettore ad attraversare i secoli e le leggende conoscendo pirati, prìncipi, fantasmi e persino una strega. Una passeggiata in centro, e non solo, dalle origini ai giorni nostri con i colori e i sapori di un luogo da amare. Tanti i piani di lettura che rendono il testo adatto a diverse età. Perché anche Pisa è tante città in una: dalla città d’acqua a quella del sapere e della scienza, dalla città del cinema a quella delle torri, ben tre pendenti; e ancora mare, arte e cucina.

Antonia Casini, pisana e giornalista della redazione di Pisa de La Nazione da anni racconta agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori come nasce un quotidiano. Donatella Puliga, classicista, dopo gli studi alla Normale ha insegnato al liceo classico "Galilei" all’Università di Siena. E’ da sempre impegnata nella diffusione di progetti che riguardano il dialogo tra il mondo antico e la società contemporanea. L’illustratrice Sara Franci rivolge il suo lavoro prevalentemente a bambini e ragazzi anche se ama l’idea che la sua arte sia per tutti. Dà vita e partecipa a laboratori e presentazioni in collaborazione con scuole e biblioteche e collabora con l’ospedale pediatrico Meyer.