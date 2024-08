Arriva la grande festa del raccolto. Riparbella torna alle sue origini

di Mario Ferrari

RIPARBELLA (Pisa)

Sfilate di trattori, celebrazioni del raccolto e una cavalla "parlante". Sono alcuni degli elementi della 31esima Agrifiera di Riparbella che si svolgerà sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto dalle 19,30 in poi, tutte le sere (con ingresso libero) negli spazi de "Il Giardino" a La Fagiolaia.

Una festa che ha radici ben radicate nella cultura e nel tessuto rurale del paese: un’identità che ha mantenuto nonostante le sue trasformazioni. Quella che in origine era la Fiera del Bestiame, adesso, è una "Fiera agricola e dei vecchi mestieri" di Riparbella. Oltre a celebrare il raccolto, ci sarà la possibilità di ammirare la sfilata di trattori d’epoca, scoprire i prodotti locali, le ricette del territorio e soprattutto gli animali, tra cui la star: "Edera, la cavalla parlante".

Di razza murgese originaria di Martina Franca, in Puglia, Edera, 13 anni, è stata adottata quando aveva 14 mesi da Sergio Dani, operaio metalmeccanico in pensione di Santa Maria a Monte con una grande passione equestre, che le ha insegnato "con molta pazienza, tante carezze e premi" a "parlare".

"La cavalla può dire - spiega Dani - ‘sì’ o ‘no’ scuotendo il muso, dare il buongiorno, inchinarsi, danzare e anche contare. Edera è infatti in grado, battendo a terra con gli zoccoli, di fare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni". La cavalla e il suo allevatore, che hanno anche partecipato allo show dei record a gennaio 2024, oltre a divertire tutti, portano anche un messaggio educativo, insegnando ai ragazzi che non si deve bere in strada. Sono protagonisti infatti di uno spettacolo dove Edera si rifiuta di bere vino e alcolici e dice sì all’aranciata.

"Vogliamo anche far passare l’importanza delle buone maniere - commenta Sergio Dani - ogni mattina ci diamo il buongiorno ed Edera mi allunga la zampa e china il muso. Oppure, quando nomino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lei fa una riverenza. Infine, vista la passione per i film western, Edera imita anche le mosse che faceva Terence Hill nella serie Lucky Luke, incrociando le zampe". Le novità non sono finite qui perché, come spiega Dani: "Edera è una cavalla piena di sorprese e molto interessata a imparare nuovi trucchetti", l’ultimo dei quali verrà presentato per la prima volta proprio all’Agrifiera di Riparbella. L’equino, infatti, oltre a "parlare" ha di recente imparato a "scrivere". "Ho realizzato dei calendari e alcuni gadget che hanno Edera come protagonista - continua l’allevatore - e lei è riuscita, prendendo con i denti un pennarello, ad autografarli". Una vera star.