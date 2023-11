Arriva Job Meeting, il più grande evento del lavoro per i giovani

Pisa, 20 novembre 2023 – Benvenuti al più grande evento di orientamento al lavoro e incontro con le aziende! Job Meeting, evento del programma Job Meeting Network, da 30 anni la più importante rete in Italia di eventi di lavoro per giovani, arriva alla Stazione Leopolda mercoledì 29 novembre, dalle 9:30 alle 16:30. L’appuntamento, rivolto a tutti gli studenti e ai laureati delle Università della Toscana, è organizzato da CESOP con il patrocinio e la collaborazione dell’Università di Pisa. Il media partner è Radioeco.it, la web-radio dell’ateneo pisano, gestita dagli studenti.

Parteciperanno più di 30 aziende, pronte a ricevere i ragazzi ai vari stand per colloqui e suggerimenti. L’evento si articolerà in due aree principali: la prima “CV Check”, in cui gli esperti di UMANA saranno a disposizione dei partecipanti per una consulenza personalizzata sul curriculum del candidato.

La seconda sarà quella degli Stand Aziendali, in cui sarà possibile incontrare i recruiter, consegnare il proprio CV e scoprire le opportunità aperte. Inoltre, si potrà partecipare a vari workshop professionali, come il Job Meeting Experience IDEA STORM, l’appuntamento di co-design dedicato agli studenti e laureati in materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). La settimana precedente all’evento sarà disponibile un'anteprima online, in cui i partecipanti potranno inviare il proprio CV digitale visitando gli stand virtuali delle varie aziende.

L’accesso è gratuito, per partecipare è necessario registrarsi al sito di Job Meeting (link: https://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-pisa/?code=6968) Giulia De Ieso