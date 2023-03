Corso Italia, un arresto per furto

Gli agenti del Nosu

Pisa, 8 marzo 2023 - Arrestato ladro in Corso Italia. È il quarto sorpreso in flagranza di reato dalla Polizia Municipale nel giro di una settimana. Grazie, infatti, alla sinergia venutasi a creare fra gli esercenti commerciali e gli agenti di Nosu, Nucleo Centro Storico e Nucleo Polizia di Prossimità, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, gli episodi criminosi in atto vengono segnalati alle pattuglie in servizio, che intervengono in tempo reale assicurando la massima efficacia.



ARRESTO - Così mentre ieri pomeriggio un cittadino disoccupato, clandestino e pluripregiudicato per furto, rapina, reati contro la persona e reati inerenti gli stupefacenti, faceva ingresso in corso Italia visitando diversi esercizi commerciali. Lo stesso tentava di asportare alcuni oggetti rispettivamente da Footlocker, Pinalli e Haw Lab senza successo grazie all’attenta sorveglianza degli addetti alle vendite che, intanto, avvisavano la Polizia Municipale.

Due pattuglie lo seguivano durante il suo percorso, finché lo stesso entrava nel negozio H & M dove rimaneva più di mezz’ora. All’uscita, avendo nascosto sotto il giubbotto diversi capi sottratti con l’antitaccheggio strappato, ma essendosi dimenticato di toglierlo da un cappellino, provocava l’attivazione dell’allarme della barriera. Immediatamente perquisito dagli agenti all’esterno, veniva trovato in possesso dei capi rubati e tratto in arresto. Lo straniero risulta appena giunto a Pisa da Genova, dove aveva vissuto fino ai primi di marzo e dove era stato recluso in carcere diverse volte. Stamani il processo per direttissima durante il quale il giudice convalidava l’arresto sottoponendo il soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di firma due volte alla settimana presso i Carabinieri di La Spezia. Processo quindi rinviato ad aprile per applicazione della pena su richiesta delle parti.



BONANNO - “Ancora un risultato di eccellenza da parte della nostra Polizia Municipale a presidio del territorio cittadino per il contrasto dei fenomeni criminosi di maggior allarme sociale - dichiara l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno del Comune di Pisa -. Quattro arresti nell’ultima settimana di persone pregiudicate dedite ai furti negli esercizi commerciali dell’asse pedonale non sono un caso, ma frutto di programmazione e duro lavoro dei nostri uomini e donne della Polizia Municipale. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i commercianti che ogni giorno collaborano con le forze dell’ordine”.