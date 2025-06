Pisa Jazz e la musica partenopea. Dario Bass allo spazio "Arno Vivo"

PISA

Pisa Jazz celebra la musica partenopea. Stasera alle 21.30, ad Arno Vivo, spazio al pianista, compositore e producer Bassolino con la presentazione dell’album d’esordio, “Città Futura”: la colonna sonora di un film immaginario popolato da gangster, cartomanti e cantanti “di giacca”, animato da un suono proiettato verso le stelle ma ancorato a una terra bruciata dal sole. Un disco prodotto con Paolo Petrella che esce per due etichette seminali, la berlinese Jakarta Records e la napoletana Periodica Records, caratterizzato da un sound “losco, pulp, grottesco e romantico”, che affonda le proprie radici nel passato per disegnare una nuova, visionaria “città futura”. Fra percussioni mantriche e melodie arabe, blues metropolitani e atmosfere cinematografiche, allucinazioni sonore, omaggi neomelodici e discofunk orchestrale “Città Futura” è un disco “enigmaticamente pop, di matrice prog e jazzfunk”, come lo definisce lo stesso Bassolino, musicista influenzato da artisti diversissimi, da Hermeto Pascoal ai Goblin, da Tullio De Piscopo a Franco Califano, passando per Lucio Battisti e Airto Moreira.

Napoletano di nascita e di ideali, conosciuto anche come Dario Bass, Dario Bassolino ha collaborato tra gli altri con Nu Genea, Kurtis Rosenwinkel, Jason Lindner, Asa Chang, Pink Siifu, Chester Watson, Paolo Fresu, System Olympia, Ghemon, Fitness Forever, Giuseppe Vitale. Info: www.pisajazz.it.

