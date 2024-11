In auto con un chilo di hashish, due giovani arrestati a Migliarino

Pisa, 6 novembre 2024 – I carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano, insieme ai colleghi della sezione Radiomobile di Pisa, hanno arrestato due giovani per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo del territorio i militari hanno individuato un'auto sospetta con due persone a bordo in sosta presso un’area di servizio sull’Aurelia. Sottoposti a controllo, i due sono stati trovati in possesso di dieci involucri di hashish (in tutto circa un chilo) nascosti sotto il sedile anteriore dell'auto.

I carabinieri hanno quindi esteso le perquisizioni ai domicili dei due giovani, rinvenendo 1.420 euro. Sia la droga che il denaro sono stati posti sotto sequestro. Entrambi i giovani sono stati così arrestati e messi agli arresti domiciliari fino all’udienza di convalida che si è svolta stamani, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta per entrambi la misura della presentazione alla polizia giudiziaria per 4 volte a settimana.