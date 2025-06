Arresto cardiaco. Turista salvata al parcheggio

Il malore, la paura, poi il sospiro di sollievo. Una turista spagnola di 75 anni è andata in arresto cardiaco la sera di sabato, intorno alle 17. Attimi di apprensione, poi l’arrivo dei soccorritori. La donna è stata rianimata con successo e quindi salvata grazie all’intervento di un’ambulanza e dei suoi soccorritori. È accaduto nel grande parcheggio di via Pietrasantina dove arrivano tanti turisti grazie agli autobus. Visitatori che si fermano per qualche ore in città per vedere la Torre di Pisa e gli altri monumenti della piazza, per poi ripartire per altre mete, di solito in Toscana.

Tra l’altro proprio quel parcheggio, dove passano migliaia di persone, è dotato di defibrillatore. La donna è stata comunque portata in ospedale per i controlli.

Era stato inaugurato sabato 5 ottobre 2019. Una postazione dae, allora la numero 514. La postazione era stata donata all’epoca dalla società ‘Treno Pisa Tour’ con Ilaria Merlin, amministratore unico della società, e Michele Antonelli, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Gianna Gambaccini (scomparsa prematuramente), di Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo (gestore del parcheggio scambiatore), del dottor Maurizio Cecchini dell’associazione Cecchini Cuore onlus e delle consigliere comunali Maria Punzo e Veronica Poli.

Non è la prima volta che una turista viene salvata proprio in quell’area molto frequentata.