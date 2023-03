Arrestato sulla terrazza della scuola Blitz anti-droga all’istituto Santoni

di Saverio Bargagna

Sulla terrazza esterna dell’istituto "Santoni" – in largo Concetto Marchesi –, è stato sorpreso un 19enne pisano del tutto estraneo alla scuola. Perquisito dagli agenti del Nosu il giovane è stato trovato con 26 grammi di hashish avvolti in un calzino e nascosti nelle mutande. Con lui, al momento del blitz , vi erano altri due giovani minorenni e allievi della scuola Santoni. Uno aveva in tasca 5 grammi di hashish, l’altro due grammi. Il maggiorenne pisano è stato quindi arrestato mentre i due studenti sono stati denunciati al Tribunale per i Minorenni di Firenze.

E’ questo l’esito dell’operazione antidroga andata in scena nella giornata di lunedì al complesso “Concetto Marchesi”, come già anticipato dal nostro giornale nell’edizione di ieri. L’indagine, scaturita da segnalazioni inerenti la presenza di giovani estranei all’istituto sulla terrazza della scuola, è stata condotta per settimane dagli agenti del Nucleo di Prossimità e del Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale coordinati dall’ispettore Maria Elena Franceschini, con l’ausilio dell’unità Cinofila della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo col cane antidroga Kaos.

Il preside Maurizio Berni si era rivolto alla Polizia Municipale dopo alcune segnalazioni di genitori e docenti preoccupati per l’intensificarsi del fenomeno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’attività illecita si svolgeva sulla terrazza dell’istituto dove – ad orari fissi –, si radunava una piccola folla di spacciatori e acquirenti: sia all’inizio dell’orario scolastico che durante le lezioni. Centinaia di immagini acquisite dagli agenti immortalano gli indagati in flagranza di reato. Lunedì mattina, quindi, dodici agenti appartenenti a Prossimità, Polizia Giudiziaria e Nosu hanno silenziosamente invaso gli ambienti scolastici, sorprendendo il 19enne pisano, disoccupato ed estraneo alla scuola, che giungeva sulla terrazza come già rilevato in precedenti occasioni. Ieri mattina, quindi, il giudice ha convalidato l’arresto del 19enne spacciatore sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di firma e rinviando il dibattimento per la richiesta di termini a difesa.

Il Nucleo Polizia di Prossimità è composto da agenti altamente specializzati in problematiche inerenti i minorenni – le ‘famose’ baby gang – , il fenomeno del bullismo e gli ambienti scolastici in generale anche in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e collabora con i dirigenti scolastici di tutti i plessi di ogni ordine e grado con sede nel Territorio del Comune di Pisa.