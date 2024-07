Arno navigabile e tempi: "Si chiarisca al consiglio"

"La Giunta deve fare chiarezza sulla navigabilità dell’Arno riferendo in Consiglio comunale". Lo chiede il consigliere comunale di Sinistra unita per Pisa, Luigi Sofia, dopo l’articolo uscito su La Nazione e la risposta del vicesindaco Raffaele Latrofa.

ll Comune di Pisa, come noto, ha avviato il progetto "Via d’Acqua" per rendere navigabile il tratto dell’Arno dalla foce al confine comunale, come parte del programma "Italia City Branding 2020". La Nazione ha scritto che il ministero dell’ambiente ha chiesto delle integrazioni sulla valutazione di impatto ambientale sulle questioni rumori, vibrazioni e qualità dell’aria. Le integrazioni sono state affidate ad una ditta per l’ammontare di circa 14mila euro. Il vice sindaco Raffaele Latrofa ha dichiarato sempre a La Nazione che la tempistica sarà rispettata e che le integrazioni sono una prassi comune. Ciò non convince in pieno, il consigliere comunale anche perché la tempistica è stringente e cioè si tratta di circa tre anni e sette mesi. Lo schema di accordo tra Comune e Regione per la progettazione è solo del novembre del 2023, un accordo Comune e Regione che fu definito "storico e un passo fondamentale per la realizzazione del progetto".

"La trasparenza e la chiarezza nei confronti dei cittadini riguardo ai progetti di interesse pubblico – dichiara Sofia – sono fondamentali per mantenere la fiducia nella gestione amministrativa. È essenziale assicurare che i fondi pubblici siano utilizzati in modo efficiente e che i progetti siano realizzati nei tempi previsti. Per cui chiederò alla Giunta quale siano, allo stato dell’arte, le fasi già completate del progetto ma soprattutto di fornire una cronologia aggiornata delle attività svolte finora e quelle ancora da realizzare. Vorrei anche avere i dettagli di eventuali ritardi e le cause specifiche di tali ritardi".

Nel 2021, nel convegno dedicato alla navigabilità dell’Arno, con tutti gli attori protagonisti (da Cna, Unione industriale, Confesercenti e Confcommercio), non è emersa una data precisa di inizio dei lavori e di conclusione dei lavori. Di navigabilità dell’Arno (una navigabilità però puramente turistica, tant’è nel progetto si parla di turismo fluvestre) se ne parla da vari decenni, per cui sarebbe necessario avere un cronoprogramma delle varie fasi di avanzamento dei lavori.

Carlo Venturini