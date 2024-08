Arena Garibaldi e Centro Sportivo, il punto del Comune di Pisa: "Reagito tempestivamente"

Pisa, 7 agosto 2024. Il sindaco di Pisa Michele Conti e il vice sindaco Raffaele Latrofa fanno il punto sulle azioni compiute dall’Amministrazione relativamente all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani e al Pisa Training Centre. Per quanto attiene lo stadio, l’Amministrazione Comunale invierà al Prefetto di Pisa la programmazione dei prossimi lavori che il Comune ha già presentato alla Commissione competente e che intende attuare nei prossimi mesi al fine migliorare fruizione dello stadio comunale. Nella presentazione del cronoprogramma dei lavori si prevede di realizzare l’impermeabilizzazione in gradinata e in Curva Sud e la realizzazione di nuove tribune metalliche in Curva Nord, al posto delle gradinate inferiori che verranno demolite, per ottenere 3 file di sedute ad elementi prefabbricati in acciaio, adeguate alle normative vigenti, da effettuare progressivamente a gruppi di settori, sfruttando le pause di campionato previste da settembre 2024 a maggio 2025. Si tratta di un intervento che prevede un investimento di circa 800mila euro che saranno inseriti dall’Amministrazione Comunale nella prossima variazione di bilancio e permetterà di ottenere un ulteriore aumento della capienza di 665 posti, passando così da 3.835 a 4.500 spettatori della Curva Nord. Infine si propongono anche una serie di interventi per il miglioramento dell’antisismica delle strutture dello stadio, con soluzioni in acciaio che si vanno ad aggiungere agli esistenti portali in cemento armato. Sul fronte centro sportivo, ripercorrendo le tappe dell’iter amministrativo, si evidenzia quanto l’Amministrazione abbia tempestivamente agito fornendo le risposte di competenza al proponente del progetto e si è successivamente adoperato, con incontri e richieste formali documentabili, affinché gli organi preposti si esprimessero in tempi celeri per fornire i pareri mancanti. «Noi siamo sempre a disposizione della città. Lavoriamo e lo abbiamo sempre fatto nell’interesse di tutti, dei cittadini, delle imprese, del mondo del volontariato e anche del mondo sportivo: la porta è aperta a tutti, il confronto e il dialogo sono il metodo che ci ha contraddistinto fin dal 2018 – ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Dunque, l’Amministrazione comunale ha sempre risposto in maniera puntuale anche a tutte le sollecitazioni del Pisa Sporting Club, nonostante, nel tempo, siano cambiati gli obiettivi: lo stadio compresa la variante urbanistica, i lavori e la possibile cessione, e il centro sportivo o quando si sono presentati imprevisti come la chiusura della gradinata nello scorso inverno. Tutti argomenti che prevedono un impegno importante degli uffici comunali». «Sullo stadio Romeo Anconetani - ha precisato Conti - il nostro impegno nelle opere di manutenzione non è mai mancato in questi anni: dal 2018 ad oggi sono stati fatti interventi per un totale di 780mila euro e continueranno a farli nel prossimo futuro per adeguare l’impianto sugli aspetti sismici, così come lavoreremo per l’incremento dei posti nella curva Nord. Metteremo a disposizione altri 800mila euro di risorse comunali per aumentare la capienza della curva Nord di 600 ulteriori posti. Rimane aperto, poi, il confronto sia sulla convenzione, abbiamo un anno di tempo per definire la prossima, sia sulla possibilità di arrivare alla cessione, nel caso in cui la società confermasse l’interesse all’acquisto». «Sul centro sportivo – ha continuato - abbiamo fatto tutto quello che era di nostra competenza, compreso andare al Genio Civile per sollecitare il parere atteso. Al Pisa Sporting Club è stato spiegato che avrebbero potuto iniziare con i lavori, ma non entro nel merito della scelta della società che non possiamo che rispettare. Adesso siamo all’interno di un iter burocratico che prevede percorsi tecnico amministrativi prestabiliti, su cui stiamo lavorando da anni. Sono fiducioso che presto arriveremo alla soluzione che aspettiamo sia noi che la società». «Abbiamo fatto il punto su tutti i numeri che hanno caratterizzato le tematiche dell’Arena Garibaldi e del progetto Pisa Training Centre – ha detto il vicesindaco Raffaele Latrofa -. Per ciò che concerne lo stadio abbiamo elencato tutti i lavori realizzati in questi anni, per un importo complessivo di 760mila euro, e raccontato gli interventi successivi che andremo a fare. Sono in corso di affidamento i primi lavori che riguarderanno la impermeabilizzazione della gradinata, di parte della curva nord e della curva sud, lavori che risolveranno le infiltrazioni che lo scorso anno provocarono i distacchi di intonaco. A settembre, dopo la variazione di bilancio, procederemo inoltre con la realizzazione di interventi per la creazione di ulteriori 665 nuovi posti prefabbricati in curva Nord che si aggiungono ai 500 recuperati nella scorsa stagione con la riapertura del ‘curvino’ con il settore popolare che raggiungerà la capienza di 4500 spettatori. In quest’ultimo investimento, di circa 800mila euro, sono compresi anche gli adeguamenti necessari per superare la quota di 10mila spettatori complessivi. Ci tengo a sottolineare, infine, che da quando ci siamo insediati nel 2018 il Pisa ha sempre giocato all’Arena Garibaldi - stadio Romeo Anconetani, e mai in altri stadi come accaduto invece in passato. Noi abbiamo sempre reagito a ogni sollecitazione in tempi rapidi e anche quando siamo rimasti in silenzio stavamo lavorando nell’interesse dei cittadini e della società». Le tappe: VARIANTE STADIO 29 novembre 2018 – la Giunta approva l’avvio del procedimento della variante Stadio 6 agosto 2019 – la Giunta approva il documento definitivo di valutazione ambientale strategica (VAS) 8 agosto 2019 – firmata la convenzione per il periodo 2019-2025 da Comune di Pisa e Pisa Sporting Club per la gestione dell’Arena Garibaldi – stadio Romeo Anconetani (capienza 8600 posti) 10 settembre 2019 – il Consiglio comunale approva la delibera di adozione della “variante Stadio” al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico (20 voti favorevoli, 5 contrari) 20 gennaio 2020 – si riunisce la prima commissione urbanistica per l’analisi delle osservazioni pervenute (n°65) alla variante stadio 27 febbraio 2020 – conclusione iter delle osservazioni esaminate 29 maggio 2020 – il Consiglio comunale vota la delibera di approvazione definitiva della “variante Stadio” (20 voti favorevoli, 4 contrari) PISA TRAINING CENTER 25 novembre 2021 – la Giunta recepisce il Masterplan preliminare finalizzato alla realizzazione del nuovo centro di allenamento Pisa Training Centre riconoscendo l’interesse ad approfondire e valutare i contenuti della proposta progettuale 22 marzo 2022 – arriva parere favorevole dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sulla possibilità di consentire la riduzione del vincolo cimiteriale nell’area destinata al Pisa Training Centre 1 agosto 2022 – il Pisa Sporting Club invia lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo centro sportivo 26 agosto 2022 – il Comune di Pisa pubblica la relazione sullo studio di fattibilità del nuovo centro sportivo 8 settembre 2022 – la Giunta approva il documento di avvio del procedimento per la valutazione ambientale strategica (VAS) 13 ottobre 2022 – il Comune di Pisa approva il provvedimento di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS) 3 novembre 2022 – il Consiglio comunale approva la delibera di adozione della variante al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico del Centro Sportivo del Pisa Sporting (18 voti favorevoli, minoranza non partecipa al voto) 9 febbraio 2023 - si riunisce la prima commissione urbanistica per l’analisi delle osservazioni pervenute (n°10) alla variante 2 marzo 2023 - il Consiglio comunale vota la delibera di approvazione definitiva della “variante Stadio” (24 voti favorevoli, 1 contrario) 13 dicembre 2023 – il Comune di Pisa riceve dal Pisa Sporting Club l’istanza per l’adozione del piano attuativo relativo alla realizzazione del Pisa Training Centre LAVORI STADIO (2019 – 2024) Luglio - agosto 2019 – lavori di opere in carpenteria metallica per la regolamentazione degli accessi e lavori di realizzazione impianto di diffusione (130 mila euro) Maggio 2019 – fornitura e messa in opera delle sedute per il settore gradinata (43 mila euro) Settembre 2019 – gennaio 2020 – interventi edili di manutenzione straordinaria (48 mila euro) Gennaio - febbraio 2020 – interventi adeguamento e migliorie strutturali Arena Garibaldi per permettere aumento della capienza da 8600 a 9942 posti (132 mila euro) 8 agosto 2023 – affidati i lavori per implementare l’illuminazione del campo da gioco dell’Arena Garibaldi (172 mila euro) 27 ottobre 2023 – chiusura della Gradinata da parte delle autorità preposte. L’amministrazione comunale dispone indagini diagnostiche propedeutiche ai successivi interventi 7 novembre 2023 – affidati i lavori per la manutenzione straordinaria della gradinata dell’Arena Garibaldi (104 mila euro) 20 dicembre 2023 – riapertura gradinata a seguito del parere favorevole della commissione di vigilanza 8 febbraio 2024 – pronto il progetto per l’aumento di capienza in Curva Nord (riapertura del curvino con 500 posti in più, chiuso dal 2016) 26 marzo 2024 – parere favorevole della commissione per la riapertura del “Curvino” A seguito dei lavori eseguiti (90 mila euro). La capienza della Curva Nord sale a 3835 posti, capienza totale 9807 spettatori. Agosto 2024 – in fase di esecuzione – provvista e istallazione in opera di monoblocchi per servizi igienici (41 mila euro) 26 luglio 2024 – approvato atto di indirizzo per la nuova convenzione tra Comune di Pisa e Pisa Sporting Club per la gestione dell’Arena Garibaldi nel periodo 2025-2031