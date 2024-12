Arena da oltre 11mila spettatori: "E sarà il primo stadio d’Italia ad aprire la Curva Nord ai disabili"

di Michele Bufalino

PISA

In questi giorni sono stati approvati tutti i lavori per l’aumento della capienza dell’Arena Garibaldi e sono stati resi noti anche gli esatti nuovi numeri dello stadio pisano, che supereranno quota undicimila spettatori. A fare il punto della situazione nel corso della prima commissione consiliare permanente, riunitasi ieri, è stato il vicesindaco Raffaele Latrofa. Il primo passo sarà quello di completare il ripristino dei posti a sedere in gradinata, interdetti lo scorso anno causa caduta calcinacci: "Nell’ordine saranno terminati per primi i lavori relativi alla porzione di gradinata al confine con la Curva Sud - dichiara il vicesindaco -. In quella porzione ad oggi abbiamo già provveduto a fare l’impermeabilizzazione e a riposizionare i seggiolini. Entro un mese sarà tutto completato con 500 posti in più".

La capienza così passerà inizialmente dai 9807 spettatori attuali a 10307, superando la quota dei diecimila. Contemporaneamente lo stadio sarà adeguato alla nuova soglia aumentando la superficie di sicurezza nel retro della Curva Nord con lo spostamento e allargamento della zona, e conseguente rimodulazione dell’area di prefiltraggio. Nei prossimi mesi toccherà all’aumento della capienza della Curva Nord, che aggiungerà 872 spettatori, portando lo stadio alla quota definitiva di 11.179 spettatori.

"Demoliremo quei gradoni non utilizzati nella parte inferiore della curva - spiega Latrofa -. Tutto avverrà in due fasi. La prima sarà dedicata alla parte di curva a contatto con la tribuna coperta, mentre la seconda al confine con la gradinata. In totale la Curva Nord avrà una capienza di 4707 spettatori".

Latrofa infine presenta un’ulteriore novità: "Saremo la prima curva in Italia dotata di posti per disabili, con un bagno speciale dedicato". Nel frattempo il Comune continuerà a monitorare le caratteristiche statiche dello stadio e completerà anche l’impermeabilizzazione dell’impianto. "L’amministrazione - conclude il vicesindaco, renderà noto il cronoprogramma preciso nei prossimi giorni". Nel frattempo, in queste ore, sarà resa nota la valutazione dello stadio da parte dell’advisor designato dal Comune per permettere la vendita dell’impianto al Pisa Sporting Club. La documentazione è in via di trasmissione ed entro venerdì dovrebbe essere comunicata. Lo conferma anche il consigliere del Pd Marco Biondi: "Ieri è scaduto il termine per la consegna della documentazione per la valutazione dello stadio - dichiara Biondi -. Le tempistiche non sono state ancora rispettate, ma speriamo che nei prossimi giorni arrivi la valutazione tanto attesa. Invitiamo anche il Comune a fare chiarezza sul cronoprogramma per l’ampliamento della Curva Nord, ad oggi non ancora noto".