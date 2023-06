"Area verde smantellata" Parte esposto alla Procura

Si accende la protesta del comitato di via Garibaldi contro il progetto di costruzione della nuova palestra dell’Istituto Matteotti. "È in corso lo smantellamento dell’Area Verde SQ1, qualificata satura, inedificabile nel regolamento urbanistico", spiega il portavoce Pierluigi Montanari. Il Comitato ha deciso di non adottare mezze misure e dopo "innumerevoli richieste di incontro con il sindaco Michele Conti e con la Provincia di Pisa, nella figura del presidente Massimiliano Angori, rimaste inascoltate" è ricorso alle vie legali presentando un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pisa "per contestare la costruzione illecita della nuova palestra del Matteotti". "La consultazione degli atti e della relazione tecnica (del geometra) svolte dall’avvocato Giancarlo Altavilla – spiega il portavoce del Comitato cittadino, Montanari - hanno messo in luce che il progetto si fonda su un accordo avvenuto tra il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori e il sindaco Michele Conti e su una procedura viziata in quanto non sono state rispettate le norme previste dal regolamento urbanistico". Secondo il Comitato cittadino "Ne consegue che la costruzione è illecita: sono stati violati i diritti dei cittadini a vivere in un ambiente le cui criticità siano state ridotte e le basilari risorse, come vegetazione, qualità dell’aria, suolo permeabile alla pioggia, "tranquillità" dell’area verde (tutelata dalla Direttiva 200249CE del Parlamento europeo e del Consiglio), non sono state mantenute". "Inoltre, senza le regolari opere urbanistiche - evidenzia il Comitato - la palestra, ad uso anche del Coni regionale, di tutte le scuole, della comunità urbana e di 250 spettatori, causerebbe un enorme traffico aggiuntivo, sovraccaricando la viabilità delle strade già congestionate di via Garibaldi e circondario". Immediata la risposta da parte del presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori: "La Provincia ha acquisito tutti i permessi ottenuti tramite le necessarie verifiche e pareri degli enti preposti. Il valore del progetto è molto importante perché l’Istituto Matteotti attendeva da tempo di avere una palestra nell’area dell’edificio scolastico e grazie a questa opera potrà finalmente godere di un’offerta formativa completa". E assicura: "La palestra servirà solamente gli studenti della scuola circa un migliaio, che attualmente si trovano a dover sopperire alla sua mancanza servendosi di strutture sportive esterne alla scuola, più precisamente in via San Casciani, via Possenti e via San Silvestro. Noi siamo certi di aver fatto tutto nelle regole e, se necessario, mostreremo gli atti che sono stati prodotti".

Ilaria Vallerini