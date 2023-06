Arci Balalaika iniziativa per i bambini ucraini: "Raccogliamo fondi per parchi giochi"

"Vogliamo agire per la pace, per i bambini e raccogliamo fondi per parchi giochi nel Donbass. Basta con la propaganda di guerra. I popoli vogliono la pace in Ucraina". Si è tenuta ieri una conferenza stampa davanti a Camp Darby voluta dal circolo Arci Balalaika e da altre realtà associative pisane e toscane. "La nostra risposta alla guerra: una serie di iniziative dal basso, da tenersi in tutta la Toscana, per raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione di un parco giochi per bambini ad Alcevsk, città del Donbass duramente colpita dai bombardamenti dell’esercito ucraino": dice Enrico Fiorini del circolo Arci. L’iniziativa viene lanciata, dal basso, da un gruppo di Circoli, Associazioni, organizzazioni politiche, per una grande iniziativa di solidarietà verso i popoli colpiti dalla guerra "ed ha anche lo scopo di raccontare, fuori dai filtri della propaganda, le radici di questa guerra, la sua pericolosità anche per il popolo italiano" continuano gli organizzatori.

Le prime adesioni all’appello lanciato dal Circolo Arci Balalaika di Pisa sono arrivate da Circolo ARCI C. Pannocchia di Ponte a Egola, circolo Arci Brozzi di Firenze, associazione culturale "Tempi Postmoderni" di Firenze, Casa del Popolo di Fibbiana (Empoli), circolo Arci 5 Case di Santa Maria a Monte, comitato No Camp Darby, Federazione della Gioventù Comunista, Partito Comunista. "Ogni realtà organizzerà un evento per trovare i fondi necessari alla ricostruzione del parco giochi. Vogliamo richiamare l’attenzione della comunità locale sui civili del Donbass sottoposti, da nove anni, ad infiniti" dice Francesco Sale del circolo Pannocchia. "In otto anni – si legge in una nota distribuita davanti la base americana - decine di migliaia di civili hanno sofferto, migliaia di famiglie sono rimaste senza casa, sono decine di migliaia i morti di fronte all’ignavia delle autorità internazionali. Oltre un milione sono i profughi ucraini russofoni che si sono messi in salvo in Russia. Ogni giorno decine di razzi arrivano sulle città delle repubbliche di Donetsk e Lugansk". "I bambini e le bambine del Donbass convivono con la guerra – dichiarano dal circolo Balalaika -, molte scuole sono state rase al suolo. Basta guerra basta distruzione". Il 17 giugno al circolo ci sarà una cena e concerto per la raccolta fondi. Per aderire all’appello inviare adesione a: [email protected] Carlo Venturini