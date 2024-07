Apre la farmacia di Campo. Un presidio per la salute di oltre mille sangiulianesi

Campo finalmente ha una farmacia. È stata infatti aperta questa settimana la Farmacia Comunale di San Giuliano Terme nella frazione di Campo. Una grande novità per la comunità che conta oltre mille abitanti e per il suo concittadino più illustre, il nuovo sindaco Matteo Cecchelli, che ha voluto l’operazione fin dai tempi in cui era assessore nella giunta del predecessore Sergio Di Maio. L’apertura è il passo conclusivo di un percorso iniziato nel 2012, quando il Comune di San Giuliano Terme aveva aderito alla richiesta della Regione di rivedere la pianta organica delle Farmacie sul proprio territorio, comunicando che le comunità di San Martino Ulmiano e Campo avrebbero dovuto avere una farmacia. Nel 2021 dopo varie ipotesi è stata aperta la Farmacia San Martino Ulmiano da parte di privati, mentre Campo, dopo ben 8 aggiudicazioni, allo scadere del bando regionale nel 2022 non aveva trovato nessun privato disposto ad accettare di aprire il servizio. Al giugno 2023 la giunta ha deliberato di comunicare alla Regione di assumersi l’onere di aprire una Farmacia Comunale, coinvolgendo i dirigenti della società partecipata Farmaq3 Sangiuliano srl (società che gestisce le farmacie comunali di La Fontina e Metato). Questa srl, nel frattempo, ha presentato un progetto finanziario cercando di coinvolgere anche gli operatori di settore locali, ricevendo un responso negativo. L’allora assessore comunale Matteo Cecchelli, oggi sindaco, aveva cercato in prima persona di promuovere una sinergia locale, ma anche lui è stato deluso. Fortunatamente il progetto della società delle Farmacie Comunali è andato avanti e finalmente il bando è stato pubblicato. E, al netto di alcuni ritardi, quattro giudizi e due ricorsi al Tar vinti, la farmacia è pronta per offrire alla popolazione dell’Ansa dell’Arno un servizio idoneo. A fianco della Farmacia, è nato anche uno spazio che verrà adibito a studio medico, di medicina generale e per alcuni specialisti. La sala di attesa molto ampia verrà utilizzata per incontri di ginnastica dolce e sarà disponibile per iniziative gratuite di controllo della vista e dell’udito e di altre malattie, il tutto in collaborazione con i medici del Centro le Querciole che collabora strettamente con le Farmacie Comunali.