Apre a Cascina “Nbeauty”, il nuovo centro estetico di una giovane imprenditrice

Cascina, 13 dicembre 2024 - La bellezza e il benessere trovano una nuova casa a Cascina, con l’apertura di Nbeauty, il centro estetico di Noemi Battaglia, giovane imprenditrice di 28 anni che ha deciso di realizzare il suo sogno dopo anni di esperienza come dipendente nel settore: “Aprire un mio centro estetico era un desiderio che coltivavo da tempo – racconta Noemi Battaglia, titolare di Nbeauty –. Dopo anni di lavoro come dipendente, sentivo che era arrivato il momento di fare il grande passo e creare qualcosa di mio". Situato a Cascina, precisamente in via Tosco Romagnola 2599, Nbeauty offre una vasta gamma di servizi, pensati per rispondere alle esigenze di chi vuole prendersi cura di sé: dall’estetica di base ai trattamenti avanzati, passando per l’epilazione laser, il solarium e trattamenti viso e corpo. "Supportare giovani imprenditori come Noemi è fondamentale per la crescita del territorio. – sottolinea Luca Favilli, Responsabile Territoriale Confcommercio Provincia di Pisa -. Ciò che penso è che l'investimento nei giovani talenti sia assolutamente essenziale per innovare e sviluppare il nostro commercio”. L’apertura di una nuova attività è un’occasione importante per tutto il territorio cascinese, come afferma l’assessora al commercio del Comune di Cascina Bice Del Giudice: "Il coraggio di chi sceglie di avviare un’attività imprenditoriale è sempre meritevole di attenzione - spiega - e lo è ancor di più quando a investire nella passione che ruota intorno ai servizi alla persona è una giovane imprenditrice, professionalmente qualificata e risoluta, a dispetto della giovane età. Siamo più che felici di dare a Noemi Battaglia il nostro più sentito benvenuto nella città di Cascina, certi che la sua presenza e il suo lavoro sapranno valorizzare l’angolo di città dove ha deciso di materializzare sogni e ambizioni." Con entusiasmo e soddisfazione, l'imprenditrice Noemi Battaglia ha condiviso le sue prime impressioni sulla nuova attività che ha aperto: “Nei primi giorni sono partita bene e sono davvero molto contenta. Questo risultato mi riempie di soddisfazione, soprattutto perché siamo in un piccolo paese e - conclude la giovane - non era scontato ricevere così tanto supporto dalla comunità locale."