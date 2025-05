Cerimonie: inaugurato il monumento a Zerboglio e Tempesti in ricordo delle Medaglie d’oro

Pisa, 27 maggio 2025 – Si è tenuto domenica 25 maggio a Pisa il raduno della sezione Pisa-Lucca-Livorno dell’Associazione Nazionale Alpini, con l’inaugurazione del monumento presso largo San Zeno dedicato alle Medaglie d’oro al Valor militare sottotenente Enzo Zerboglio e maresciallo ordinario Ferruccio Tempesti. Le celebrazioni, patrocinate dai Comuni di Pisa, Lucca e Livorno, si sono svolte alla presenza delle autorità civili e militari, il Generale di Brigata Michele Vicari, le delegazioni dei Comuni di Barga, Calci, Camaiore e Setteville, la Provincia di Pisa. A rappresentare il Comune di Pisa era presente il vicesindaco Raffaele Latrofa.

“Con questa cerimonia – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Latrofa - Pisa rende omaggio a due suoi figli valorosi insigniti entrambi della Medaglia d’Oro al Valore Militare, la più alta onorificenza che la Patria può riconoscere a chi ha sacrificato se stesso per gli ideali della libertà, della giustizia e dell’onore. Zerboglio e Tempesti rappresentano le virtù più nobili dell’Alpino e testimoniano la forza collettiva di un’Italia capace di opporsi al sopruso, anche a costo della vita. Pisa li accoglie oggi nel suo paesaggio urbano e simbolico, elevando questi monumenti a luoghi del ricordo, della formazione e della gratitudine, perché questo patrimonio morale venga trasmesso alle giovani generazioni come una vera e propria lezione civile”.

La commemorazione ha preso il via con l’alzabandiera sul Ponte di Mezzo accompagnato dalla fanfara alpina. In seguito, il corteo ha attraversato Borgo Stretto, Borgo Largo e via San Lorenzo fino a piazza Martiri della Libertà, con la deposizione nella chiesa di Santa Caterina di una corona in onore ai caduti presso la cappella dedicata. Il percorso è poi proseguito lungo via San Zeno, concludendosi in largo San Zeno, dove si sono tenuti i saluti istituzionali da parte delle autorità civili e militari e dove sono state inaugurate le due steli commemorative in marmo, in ricordo del sacrificio e del coraggio delle due Medaglie al Valore.

I DUE SOLDATI MEDAGLIA AL VALORE. Vincenzo Zerboglio (Pisa, 1898 – Monte Solarolo, 1918) fu ufficiale alpino durante la Prima guerra mondiale. Distintosi per il coraggio nelle battaglie sul Monte Pasubio e Monte Grappa, morì eroicamente in combattimento durante la battaglia di Vittorio Veneto. Ferruccio Tempesti (Pisa, 1912 – Leopoli, 1943) fu sottufficiale del Regio Esercito presto promosso sergente nel secondo Reggimento artiglieria alpina. Combatté nella Seconda guerra mondiale, partecipando alle campagne di Francia, Grecia e Russia. Ferito nella ritirata sul Don, morì in un ospedale di Leopoli.