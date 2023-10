Apprendista per assistenza alla direzione tecnica

Avviata azienda di porte e finestre ricerca apprendista da inserire nel proprio staff. Ruolo e mansioni nell’ambito dell’assistenza alla direzione tecnica e gestionale, ricevimento clienti e telefonica assistenza alla gestione clienti e fornitori, assistenza alla gestione del post vendita. Si richiede: diploma tecnico istituto superiore (preferibilmente geometra) predisposizione ai rapporti umani. Ottima conoscenza Pc.

Si offrono: inserimento in azienda consolidata; formazione permanente possibilità di carriera aziendale. Saranno prese in considerazioni i cv inviati in risposta a questo annuncio o inviati alla mail: [email protected]