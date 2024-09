Aperte le iscrizioni alle attività di pre, post e doposcuola a Cascina. Come iscriversi

Cascina, 5 settembre 2024 - Sono aperte le iscrizioni alle attività di pre, post e doposcuola per gli alunni e le alunne di tutte le scuole primarie del territorio di Cascina. Il servizio sarà gestito per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 dalla Cooperativa Sociale Fabrizio Manetti di Cascina in collaborazione con il Comune di Cascina. Il servizio di pre e post partirà dal 17 settembre, il doposcuola dal 23 settembre con i numeri minimi di attivazione richiesti (8 per ciascuna scuola). “Si tratta di servizi aggiuntivi a quelli scolastici – spiega il sindaco Michelangelo Betti – che per un Comune non sono né dovuti, né scontati, ma che la nostra amministrazione ha messo in piedi in questi anni per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei genitori che lavorano. La scuola e i servizi connessi ad essa sono e continueranno ad essere tra le priorità di questa amministrazione”. “Il Comune di Cascina continua a dimostrare l’impegno per i servizi scolastici ed extrascolastici – aggiunge l’assessore all’istruzione Claudio Loconsole –, attivando per due anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 i servizi di pre, post e doposcuola e contribuendo con risorse comunali per oltre 170mila euro per l’abbattimento delle tariffe per l’uso del servizio da parte delle famiglie. Ovviamente l’impegno non si ferma qui perché verrà attivato anche il servizio di mensa scolastica per coloro che lo richiederanno in abbinamento al doposcuola. Inoltre, novità di quest’anno, è stata la coprogettazione del servizio con il soggetto individuato per il miglioramento della qualità del servizio offerto”. Il servizio di pre e post consiste in attività ludiche che si svolgeranno 30/45 minuti prima dell’ingresso in classe e 30 minuti dopo l’uscita, mentre il servizio di doposcuola prevede un servizio fino a 4 ore successive all’uscita da scuola (dalle ore 13 circa e fino alle ore 17) per consentire ai genitori la conciliazione della vita familiare e lavorativa. La richiesta di iscrizione al pre, post e doposcuola dovrà essere effettuata tramite apposito modulo scaricabile dalla pagina https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/pre-e-post-scuola-servizio-ok-scuola e, una volta compilata, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero 375/5621753. Per il servizio di Doposcuola è prevista anche la richiesta di attivazione del servizio di mensa scolastica tramite modulo da compilare online collegandosi al Portale ecivis del Comune di Cascina, registrandosi nell’area riservata tramite Spid o Cie e scegliendo il modulo “Servizio di refezione doposcuola 2024/2025”. Nei casi di intolleranza alimentare e/o motivi etico-religiosi occorre compilare il format "modulo richiesta dieta speciale a.s. 24/25" e allegare il certificato medico.