Addio all’ex pm Antonio Di Bugno, a Pisa condusse indagini importanti

Pisa, 7 aprile 2025 – ​Lutto nel mondo della Giustizia pisana. È morto sabato sera, a 75 anni, Antonio Di Bugno, ora in pensione, per molti anni sostituto procuratore alla procura della Repubblica di Pisa, dove è stato anche vice procuratore, e poi in quella di Livorno. Proprio nella città portuale era andato in pensione nel 2018. “Era stato anche a Genova e Lucca”, spiega il fratello, il noto penalista Carlo Di Bugno con cui Antonio ha svolto, negli ultimi anni, la professione di avvocato. “Era attaccatissimo ai miei figli (Antonia e Lupo), i suoi nipoti, li considerava figli suoi”, aggiunge il fratello Carlo. “Questo ricordo di sicuro gli avrebbe fatto molto piacere”.

Anche La Camera Penale di Pisa, con la presidente Serena Caputo, rammenta il suo impegno sul campo quando esercitava le funzioni di sostituto procuratore a Pisa: “Un magistrato rigoroso e operativo. Porgiamo le condoglianze al fratello, stimato collega del foro di Lucca e a tutta la sua famiglia”.

In tanti anni di lavoro, nella città della Torre Pendente, ha svolto indagini importanti, tra cui quelle che hanno riguardato la Cor, la Cellula di offensiva rivoluzionaria che nei primi anni 2000 fu al centro di attentati terroristici. In provincia, coordinò anche le indagini sul neonato trovato morto alla Geofor di Pontedera. Un caso molto sentito all’epoca.

Antonio Di Bugno se n’è andato dopo una malattia. La notizia della sua morte si è subito diffuso tra gli avvocati pisani e non. Il funerale si terrà martedì 8 aprile alle 16 nella chiesa di Santa Caterina, nell’omonima piazza, a Pisa. Nel frattempo, la salma si trova nelle camere mortuarie nella sede della Pubblica Assistenza in via Bargagna a Pisa.

An. Cas.