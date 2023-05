Anteprima Arcobaleno d’estate Torna la cena sul Ponte di Mezzo fra eccellenze pisane e solidarietà

In un clima di palpabile entusiasmo è stata presentata ieri mattina nella sede di Confcommercio Pisa la "Cena sul Ponte di Mezzo", l’evento che lancia l’estate pisana e coinvolge uno dei luoghi più iconici della città, con un connubio vincente tra lo scenario spettacolare, le prelibatezze della cucina del territorio e la solidarietà. Domenica 11 giugno dalle 19,30 nel cuore del centro storico pisano torna l’evento anteprima delle iniziative di "Toscana Arcobaleno d’estate 2023", l’insieme degli eventi promossi ormai da 11 anni dalla Regione Toscana insieme a "La Nazione" e con il supporto locale delle associazioni di categoria, che si snoda per tutte le città della Toscana, per celebrare e salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica.

"La nostra regione - ha spiegato Paola Zerboni, caposervizio della redazione di Pisa-Pontedera de La Nazione – svela grazie a questa iniziativa, la cui partenza ufficiale sarà lunedì 19 giugno a Firenze e si protrarrà per tutta la settimana, le sue bellezze naturali e il suo patrimonio di arte, storia e cultura, promuovendo il concetto che ‘in Toscana si sta bene a 360 gradi’, non solo per le sue peculiarità paesaggistiche ma anche per una serie di possibilità di relax per la mente e per lo spirito".

La cena sul Ponte sarà un trionfo di prodotti tipici locali, che valorizzano le opportunità offerte da Vetrina Toscana, il portale che esalta le potenzialità enogastronomiche della nostra regione,e un’ occasione anche per svelare la preparazione e l’accoglienza degli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipsar Matteotti di Pisa. Grande la soddisfazione del Presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi: "lo scorso anno fu un successo eccezionale con più di 400 presenze, che vorremmo ripetere quest’anno", ma i veri protagonisti sono i ristoratori pisani, la cui voce è stata rappresentata da Daniela Petraglia, presidente ConfRistoranti Confcommercio: "E’ una vera emozione vedere un coinvolgimento così grande per un evento che nasce da un’idea semplice ma illuminante, e lo è ancora di più quest’anno per la partecipazione di associazioni che spendono il loro operato nel sociale, come Avis, l’associazione Persone Down, tutto un mondo che viene coinvolto in un evento unico". In occasione della serata si terrà un’anteprima della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, organizzata da Avis per il 14 giugno, con l’obiettivo di sensibilizzare più persone possibili attorno a questa necessità primaria per la comunità, in vista anche dell’estate, da sempre periodo critico per la carenza di donazioni. Gli ingredienti per una serata speciale ci sono tutti: il menù accurato a base di pesce preparato dagli chef con prodotti della tradizione del territorio, la location suggestiva, e la bellezza di riscoprire spazi inediti della città, come ha evidenziato l’assessore a commercio Paolo Pesciatini: "Questo appuntamento è diventato una rappresentazione di quello che è il sistema di accoglienza che la nostra ristorazione pisana è in grado di dare, attraverso un momento di grande convivialità, con un valore ulteriore quest’anno, quello della solidarietà". E’ possibile prenotare il proprio tavolo alla pagina dedicata sul sito di Confcommercio Pisa, e al numero telefonico 3200861545.

Alessandra Alderigi