Antenna. Il flash mob

Un flash mob... ballato. Ieri pomeriggio a Putignano è andata in scena una festa per protestare contro l’antenna della Telecom che, secondo i residenti, è "Troppo vicina alle case". Il caso nei giorni scorsi aveva richiamato anche le attenzioni del sindaco di Pisa Michele Conti che, in un’assemblea pubblica tenutasi il 4 marzo, ha affrontato la questione della ricollocazione dell’antenna per la telefonia mobile e ieri si è svolto il “flash mob del muratorino”… "In tutta Italia - hanno spiegato gli organizzatori -, un cambiamento straordinario sta prendendo forma! Telecom sta erigendo enormi antenne nei pressi delle abitazioni, vicino a scuole e parchi giochi. Anche a Putignano gli abitanti si stanno unendo per far sentire la propria voce contro il posizionamento troppo ravvicinato di queste strutture alle case. Gli abitanti hanno deciso di coinvolgere Saverino Sateriale, conosciuto come Rino. Grazie alla sua creatività esplosiva ha ideato un ballo originale: "Il Ballo del Muratorino". E nel 2024 Rino ha conquistato il celebre campanaccio d’oro alla Corrida. L’energia di un flash mob con il Ballo del Muratorino che ha illuminato le strade di Putignano!".

L’impianto era collocato sulla torre piezometrica da anni inutilizzata e da poco demolita dal Comune di Pisa nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del quartiere. La ricollocazione successiva in area privata, ha destato le rimostranze dei residenti. Il sindaco ha proposto ora tre alternative. "Abbiamo fatto questa manifestazione per tenere alta l’attenzione sul tema".