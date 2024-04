Anime Diverse in Arte all'Euro hotel di Cascina

Cascina, 6 aprile 2024 - Artisti e anime uniti dall'amore nell'arte tra discipline e tecniche diverse.

È stata presentata questo pomeriggio alle 17:30, la nuova mostra d'arte collettiva di 5570 Associazione Arte Pittorica Fotografica - Fotoclub Uliveto Terme "Anime Diverse in Arte". La mostra sarà visibile gratuitamente per tutto il mese d'aprile all'Euro Hotel di Cascina, in Viale Europa 6, e attraverserà i campi della pittura, della grafica e della fotografia. I curatori sono Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco, mentre le opere sono di Liuba Burgassi, Tatiana Mannucci, Rolando Mannucci, Antonio Monicelli, Marco Ragusa, Carla Scatena, Federico Dell'Agnello, Michele Maioli, Marco Meniero, Giancarlo Pernici, Leticia Romei e Paolo Tognotti.

Giulia De Ieso