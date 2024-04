Ancora scritte no vax a Pistoia. Imbrattata la facciata della Casa del popolo

Pistoia, 15 aprile 2024 – Nuovo grave episodio scoperto questa mattina all'esterno della Casa del Popolo di Bonelle e che segue altri che si stanno susseguendo da qualche settimana.

Le scritte sono principalmente in tema "No Vax" con la riproposizione di messaggi già comparsi in altre zone della città, e con riferimenti anche al Governo nazionale, ma hanno colpito anche il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Tosi apostrofato come "nazista" che invece è apparsa in un muro sopra una saracinesca (chi l'ha lasciata, ha dovuto anche ricorrere ad una scala o una sedia).

Sono immediatamente scattate le ricerche per capire ed analizzare quando sarebbe avvenuto il blitz, verosimilmente nel corso della notte.