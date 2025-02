Anche la Torre si tinge di viola

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia che si celebra domani, lunedì 10 febbraio, molti monumenti tra cui la Torre di Pisa si illumineranno di viola, simbolo della lotta all’Epilessia. L’iniziativa, organizzata dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e dalla Fondazione LICE, ha come obiettivo quello di accendere una “luce speciale” sull’importanza dell’inclusione sociale delle Persone con Epilessia, dalla scuola al lavoro.

"L’epilessia non è solo una malattia, ma una realtà che coinvolge le persone in maniera complessa e variegata – sottolinea la Dott.ssa Rosita Galli, dirigente medico di neurologia, coordinatrice LICE Macroarea Toscana Umbria Marche - Nonostante le sfide, molti con epilessia conducono una vita piena e produttiva, e l’educazione e la sensibilizzazione sono chiavi essenziali per abbattere le barriere di pregiudizio e promuovere un mondo più inclusivo. L’epilessia, una delle malattie neurologiche più comuni, continua ad essere spesso accompagnata da stigma e incomprensione, nonostante i progressi nel trattamento e nella gestione della condizione.

Quest’anno, l’iniziativa si concentra sul tema della “corretta gestione delle crisi epilettiche in primo soccorso” L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui segni e i sintomi dell’epilessia, diffondere informazioni corrette e incoraggiare l’inclusione delle persone con epilessia nella società, sul posto di lavoro e nelle scuole.

Anche la Macroarea LICE costituita dalle tre regioni Toscana, Umbria e Marche vedrà la realizzazione di eventi di maggiore importanza e di iniziative più semplici e capillari nel vasto territorio del Centro Italia. I sanitari che si occupano in maniera specifica di questa patologia (medici, psicologi, tecnici di neurofisiopatologia, infermieri ed OSS) annualmente si impegnano e raccolgono il sostegno delle Associazioni laiche e delle istituzioni locali, per promuovere iniziative finalizzate alla informazione dei cittadini, alla formazione nelle scuole per insegnati e studenti, al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante il percorso di malattia, alla promozione della salute, e alla corretta divulgazione culturale final delle persone che ci circondano.

Tema di quest’anno a Pisa sarà lo sport - e l’attività motoria più in generale - come strumento per migliorare il benessere delle persone con epilessia, apportare importanti vantaggi psicologici, rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo, migliorando la fiducia in sé stessi e promuovendo l’inclusione sociale.