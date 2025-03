Ambiente e sostenibilità. Open day all’Academy

Its Academy Energia Ambiente e Sostenibilità, Istituto Tecnologico Superiore nell’area dell’energia, ambiente e sostenibilità in Toscana, ha in programma un calendario di Open day online a partire dal primo aprile dedicati alla presentazione dei nuovi corsi di specializzazione post diploma per il biennio 2025-2027. I percorsi altamente professionalizzanti, progettati con il contributo delle più importanti imprese del settore, offrono concrete opportunità professionali qualificate e percorsi di carriera coerenti con il percorso formativo intrapreso. La Fondazione, attualmente presente nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e Pisa, si occupa di formare le nuove professioni green e sostenibili legate ai temi della transizione energetica ed ecologica in corso.

Info: https://www.its-energiaeambiente.it/it/openday (Fonte Informagiovani Valdera).