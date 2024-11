Ambiente: due bandi per sensibilizzare su educazione ambientale e adozioni canine

Pisa, 4 novembre 2024 – Il Comune di Pisa ha pubblicato due bandi in materia ambientale e di tutela degli animali con scadenza 31 dicembre: attraverso la realizzazione di incontri, eventi o attività aperti alla cittadinanza in materia di sensibilizzazione ambientale, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere in materia di raccolta differenziata oppure progetti che possano intensificare le adozioni, in particolare dei cani ospitati presso il canile intercomunale "Soffio di vento".

“Ancora una volta l'amministrazione - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Giulia Gambini - nel valorizzare l'importante azione svolta dalle associazioni che quotidianamente si impegnano sul territorio, vuole promuovere attività rivolte alla cittadinanza legate all'educazione ambientale con particolare riferimento anche ad azioni di raccolta straordinaria dei rifiuti, raccolta differenziata e riuso dei materiali, con il coinvolgimento di più fasce di età, a partire dalla scuola dell’infanzia, finalizzati a diffondere comportamenti corretti”.

“E poi sensibilizzazione della cittadinanza verso il tema delle adozioni di cani, attraverso incontri aperti alla cittadinanza, eventi, attività, realizzazione di brevi video amatoriali da utilizzare sui social come messaggi di incentivazione alle adozioni, ma anche l’organizzazione di una specifica festa presso il canile intercomunale ‘Soffio di vento’ così come laboratori da proporre in più punti della città affrontando il tema delle adozioni e tematiche connesse. Valorizzare e sostenere iniziative di sensibilizzazione su temi legati alla tutela ambientale e alla tutela degli animali è fondamentale accrescere responsabilità e per diffondere pratiche virtuose soprattutto per evidenziare sempre di più quanto fondamentale e determinante sia il ruolo di ciascuno per contribuire a preservare l'ambiente con gesti quotidiani e semplici come la raccolta differenziata che hanno un impatto forte”.

I bandi sono destinati a tutte quelle organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale che abbiano sede e svolgano la propria attività e abbiano nel proprio statuto un obiettivo riconducibile alla salvaguardia, protezione, tutela della natura e degli animali.