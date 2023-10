"Amanuel Sikera, nuovo consigliere a Pisa: la storia di un'integrazione"

Amanuel (detto Ama) Sikera è entrato ufficialmente ieri in consiglio comunale, subentrando al preside Salvatore Caruso, che aveva rassegnato le dimissioni. Amanuel Sikera, è stato eletto nella lista ‘Pisa al centro’ con 127 preferenze, che ha appoggiato il sindaco Michele Conti nelle ultime elezioni del maggio scorso. Da poco compiuti 43 anni, origini eritree ma nato a Pisa, padre due bambini, laureato in giurisprudenza, con abilitazione all’esercizio della professione forense e un dottorato di ricerca, lavora come funzionario pubblico torna a fare politica attiva dopo una parentesi da consigliere del Ctp-Litorale in quota Pdl e in passatp una collaborazione con l’assessore provinciale Pd Manola Guazzini per costruire la consulta delle comunità migranti.

"Su questo tema - aveva detto durante la presentazione della sua candidatura, in campagna elettorale – intendo dire la mia non solo perché sono figlio di immigrati. Credo di conoscere quali siano gli strumenti migliori per favorire una reale integrazione e inclusione dei migranti andando ben oltre la spesso superficiale lettura delle politiche della sicurezza.

Lo farò portando in dote la mia storia ed esperienza, anche di vita, mettendola al servizio della comunità".

Ora ne ha l’occasione, nell’assemblea cittadina. In bocca al lupo, consigliere Sikera.