Altre Visioni, al via la VII edizione. L’arte di scena nei boschi di Coltano

Si terrà dal 3 all’8 settembre nei boschi di Coltano la settima edizione di "Altre Visioni", con laboratori, incontri, stage, opere teatrali e studi di messa in scena. A Coltano, con gli anni, è nato un luogo in cui teatro, musica e danza vogliono uscire dalle stereotipie delle vetrine per tornare ad essere necessità d’incontro tra artisti e spettatori, tra generazioni e sensibilità umane e professionali che si interrogano sui canoni della bellezza, sulle abilità e disabilità, sul senso dell’arte nella vita. Il programma sarà diviso in due sezioni: le produzioni di "Animali celesti", compagnia che propone un linguaggio d’autore provocatorio, caratterizzato da un’idea di teatro inclusiva e libertaria e la sezione "Intrecci", che vede la presenza di compagnie ospiti fortemente affini. Quattro le produzioni della compagnia pisana, due scritte e dirette da Alessandro Garzella, "Dionis/io favola sul finimondo", che ha già visto la presenza di numerosi spettatori fortemente colpiti da una riscrittura contemporanea ispirata a "Le Baccanti", e "Lucignoli", opera vincitrice del bando Mic sull’accessibilità degli artisti disabili. In scena anche "Aurore" e "Sconcerto per Monica", due opere tratte da materiali letterari o musicali scritti da testimoni di vita molto particolari. Sette le compagnie ospiti, con altrettanti spettacoli provenienti da contesti molto diversi tra loro ma tutti ispirati all’impegno civile. Tra i vari titoli si segnalano "Paesaggi intermedi" di Carovana Smi di Cagliari, "Rubedo i Casa" del Contemporaneo di Napoli e "Come guardare un male" del Teatro dell’Ortica di Genova. Molte anche le realtà territoriali ospiti: "Voci sbagliate", "Collettivo Rosario", "Geometria delle Nuvole" e "Teatro dell’Assedio". Si partirà il 3 settembre con gli spettacoli teatrali mentre i laboratori "Maestri e Margherite" e gli stage si svolgeranno dal 6 all’8 rispettivamente dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17. Iscrizioni e prenotazioni scrivendo a info@animalicelestiteatrod’artecivile.it. I biglietti costano 10 e 5 euro, l’iscrizione a tutti i laboratori 50 euro e l’iscrizione giornaliera 20 euro. Il programma completo è consultabile sul sito https://www.animalicelestiteatrodartecivile.it/in-programma/altre-visioni-2024/.

S. T.