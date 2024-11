Allontanati da Pisa tredici stranieri pericolosi

Intanto nell’ultima settimana, la Questura di Pisa ha già incrementato l’azione di contrasto nei confronti di stranieri irregolari che pongono in essere comportamenti criminosi. Ben 13 i procedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti extracomunitari colpiti denunce, arresti o condanne per gravi reati e ritenuti socialmente pericolosi. Anche attraversoiante servizi di controllo straordinario del territorio e con l’ausilio di personale dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Prevenzione e del Commissariato di di Pontedera, anche in virtù di rafforzata sinergia operativa con la Repubblica di Tunisia che ha aderito alla richiesta di identificazione e al rilascio di laissez-passer che ne consente il rientro in Patria, sono stati eseguiti due rimpatri di ni cittadini tunisini maggiorenni con precedenti per rissa, furto, rapina, lesioni personali, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, spaccio di droga e invasione di edifici.

Altri quattro maggiorenni extracomunitari sono stati accompagnati nei centri di permanenza per i rimpatri di Bari, Macomer, Palazzo San Gervasio e Roma perché considerati minaccia grave, concreta ed attuale per la sicurezza pubblica. Uno di loro era appena uscito scarcerato dal Don Bosco dove peraltro - durante la permanenza era stato denunciato da personale della Polizia Penitenziaria per rissa, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.