"Allarme sicurezza" Tre furti in via Oberdan

"Nuovo allarme sicurezza in via Oberdan". Luigi Micheletti, presidente Pisa di Confesercenti Toscana Nord, denuncia una serie di furti alle attività commerciali di via Oberdan, ma anche semplici cittadini. "Il primo è avvenuto all’alba di giovedì – spiega Micheletti - sono state tagliate le maglie della serranda di un negozio di telefonia, forzata la porta di ingresso e portate via la cassa ed un computer. Poi nel pomeriggio di martedì è stata presa di mira la mia attività, Emporio Armani. Sono entrate quattro persone – racconta ancora il presidente – dai tratti sudamericani. Mentre due chiedevano informazioni alla mia collaboratrice, un altro metteva sei borse in una busta e fuggiva. Prontamente inseguito dalla stessa collaboratrice, in via Dini faceva cadere la busta con dentro quattro delle sei borse rubate". "Intorno alle 20 – dice sempre il presidente – ad una persona che stava parlando sul marciapiede è stata portata via la sua costosa bicicletta".

Questi furti - avvenuti tutti non di notte - "dimostrano come i ladri sappiano quasi di agire indisturbati". "Manca un presidio costante del territorio, soprattutto nelle zone ad alta densità commerciale. Furti e spaccate continuano a ripetersi con una disarmante regolarità – aggiunge il presidente – Ci auguriamo che qualcosa cambi anche in vista dell’arrivo di turisti. La qualità della vita di una città non si misura solo con nuove strade asfaltate e inaugurazioni, ma con la sicurezza nelle strade e per le attività commerciali. Ed ovviamente non certo perché questa volta sono stato io la vittima".