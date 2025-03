Allarme dipendenza da gioco. Tavola rotonda ’Grattati & Vinti’ su rischi e pericoli dell’azzardo

CASCINASecondo l’indagine Ipsad condotta dall’Ifc del Cnr sono circa 800mila le persone a rischio di disturbo da gioco d’azzardo, mentre l’indagine Espad, sempre dell’Ifc-Cnr, stima in 120 mila i giovani a rischio fra i 15 e i 19 anni. Sette anni fa la dipendenza da gioco divenne un cosiddetto "livello essenziale di assistenza", ossia un diritto vero e proprio che il sistema sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini. Sembrò l’inizio di una rivoluzione o quanto meno di un’inversione di tendenza nelle politiche di contrasto al gioco d’azzardo patologico. Nulla di tutto questo. Da allora il fenomeno ha continuato ad aumentare e il 2024 è divenuto addirittura l’anno record con la raccolta che, a livello nazionale, si è attestata a 160 miliardi di euro. E’ anche a partire da questo che la Cooperativa sociale "Il Cammino", insieme alla Società della Salute della Zona Pisana, promuove "Grattati & Vinti", un incontro pubblico in programma oggi alle 17 nella sala consiliare del Comune di Cascina, dedicato alla crescente diffusione della dipendenza da gioco d’azzardo e alle politiche per contrastarlo a cui interverranno l’europarlamentare di Socialisti e Democratici, ed ex direttore di Avvenire, Marco Tarquini, il deputato del M5S Andrea Quartini, il consulente della Commissione parlamentare antimafia Filippo Torrigiani e il portavoce della campagna nazionale "Mettiamoci in Gioco" don Armando Zappolini.

La tavola rotonda sarà preceduta dai saluti del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, della vicepresidente della SdS Pisana Valentina Ricotta, dell’assessore regionale alla salute Simone Bezzini (in collegamento da remoto), del delegato Anci per le politiche di contrasto all’azzardo e alle dipendenze (e assessore comunale a Livorno) Andrea Raspanti e di Francesco Lamma, responsabile del Ser.D di Pisa. L’incontro pubblico è una delle azioni di Gio(care) senza Azzar(dare), il progetto della Zona Pisana, finanziato dall’amministrazione regionale per un importo complessivo di 152.447 euro dedicato proprio a consolidare e ampliare la rete degli interventi di prevenzione al cosiddetto "Gap" (Gioco d’azzardo patologico) e gestito dalle cooperative sociali "Il Cammino" e "Arnera".