Alla Spina Mostra di Capitani

di Michele Bufalino

Oltre cinquant’anni di opere sacre in una mostra. Il maestro Mauro Capitani, attraverso la sua arte, è il protagonista della mostra "Opera Sacra", alla Chiesa della Spina in lungarno Pacinotti. Visitabile il venerdì (15-18), il sabato e i giorni festivi (10-13 e 15-18), a ingresso gratuito, presenta 11 opere prodotte da Capitani dal 1971. L’intento è quello di diffondere l’interesse dell’arte pittorica toscana, in particolare dal punto di vista dell’arte sacra, su idea del presidente dell’associazione "I cavalieri" che ha trovato terreno fertile con la disponibilità dell’amministrazione comunale. "Questa mostra segue un’altra mia mostra che risale al 2015 - dichiara Mauro Capitani -. Si tratta della mia prima mostra di arte sacra. Tutto si svolge all’interno di questo meraviglioso scrigno quale la Chiesa della Spina, con opere selezionate nel rispetto della superficie espositiva. Dalle storie del Cristo e della Madonna, passando per San Galgano, di fronte al presbiterio. Per un artista eseguire un’opera di arte sacra va al di là del naturale creare. Confrontarsi col sacro ci pone in una dimensione diversa, fatta di fede, spiritualità e fiducia". Capitani ha iniziato la sua produzione dal 1970, ma la sua prima personale opera risale al 1967. Nel 1974 ha esposto a Brisbane e Sidney nella rassegna ufficiale ‘Arte Giovane Italiana ‘74’". Numerose poi le collaborazioni portate avanti nel corso degli anni, le esposizioni, pubblicazioni e le attestazioni ricevute. Tra queste la presenza a Expo Arte 2015 a Milano, Mostra "Opere da Copertina del CAM" allestita nella Casa del Mantegna a Mantova e la mostra "Grazie Italia" all’interno del padiglione del Guatemala e Grenada alla 56a Biennale di Venezia. Ha ricevuto il premio alla "Carriera" - Spoleto Festival Art 2014 e 2023 e il premio nazionale "Torre di Castruccio", assieme a Giorgetto Giugiaro e ad altri big. È Cavaliere della Repubblica per meriti didattici. "L’amministrazione comunale ha visto nella Chiesa della Spina la sede ideale per l’allestimento di questa mostra - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini -. Molte chiese in Italia ospitano le opere di Mauro Capitani, a dimostrazione di una crescita culturale e artistica da parte dell’autore. Le sue opere sanno suscitare emozioni intense, amplificandosi nella suggestione di questo luogo". La mostra è patrocinata da Comune di Pisa, Regione Toscana e Confcommercio, realizzata in collaborazione con l’associazione I Cavalieri, la fondazione Mauro e Nuccia Capitani ETS e 50 Chimet.