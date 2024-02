Alla ricerca della felicità. Dipendenze tra gli adolescenti

Le dipendenze, un problema da non sottovalutare tra gli adolescent. Spesso si pensa alle dipendenze come droghe, sigarette, alcol.... Queste sostanze sono altamente pericolose per la salute mentale e fisica dell’uomo soprattutto degli adolescenti. Purtroppo si può cadere in altre dipendenze altrettanto nocive nei confronti delle quali proprio noi ragazzi ci sentiamo più colpiti e indifesi. Ci siamo sentiti in dovere di parlarne, perché in questa fascia di età per tanti ragazzi è molto facile cadere in tentazioni rischiose. Chiaramente incorrere in una dipendenza non è solo una questione individuale, ma è legata anche all’ambiente in cui si è inseriti. Ad esempio una persona con problemi familiari, come avere dei genitori assenti e frequentare ‘cattive amicizie’, è piu probabile che cominci ad assumere atteggiamenti sbagliati rispetto ad un altro individuo che magari ha le sue stesse caratteristiche ma è inserito in un ambiente "migliore". Le dipendenze a nostro aviso più pericolose sono senza dubbio gli stupefacenti ma anche quelle che lo stato, da un lato teme e dall’altro pubblicizza, come il tabacco e il gioco d’azzardo. In realtà vi sono una marea di altre sostanze ed abitudini che possono creare dipendenze, come la pornografia e l’eccessivo uso dei social media.

La pornografia è una dipendenza assai diffusa tra i giovani, ma di questo non se ne parla a sufficienza anche solo per la vergogna. La riteniamo molto pericolosa perché, oltre a promuovere la cultura dello stupro, offre una visione distorta del sesso e promuove una forma di maschilismo che dà per naturale la silenziosa sottomissione della donna. Un altro esempio di dipendenza che per fortuna non è troppo diffusa nei giovani è la ludopatia che purtroppo lo stato lascia che sia promossa attraverso I principali media. Attenzione, anche le medicine che vengono utilizzate e che ci aiutano a curare le malattie possono creare dipendenze se usate senza gli opportuni controlli. Ad esempio un individuo che quasi ogni giorno prende un sonnifero per addormentarsi, potrebbe incorrere nell’abuso di esso. Il problema delle dipendenze dai farmaci è molto diffuso negli Stati Uniti perché la maggior parte degli antidolorifici in commercio sono oppiacei. Il problema dell’assumere qualsiasi tipo di sostanza o dell’avere abitudini scorrette è un comportamento che, tra i giovani sta diventando la normalità. Conseguentemente il rischio di assumere atteggiamenti rischiosi per la propria salute mentale e fisica aumenterà sempre di più. Tutto questo ci ha spinto ad affrontare l’argomento e a parlarne. Abbiamo lanciato un ‘grido’ di aiuto che speriamo possa sensibilizzare i lettori.