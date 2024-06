Alla primaria Rismondo apre l’aula polifunzionale

Festa di fine anno alla scuola primaria Rismondo di San Piero a Grado con l’inaugurazione della nuova aula dedicata all’attività motoria degli alunni. un intervento in sinergia tra Comune, scuola e genitori per allestire e rendere fruibile uno spazio interno alla scuola, prima utilizzato come aula polifunzionale, ora adibito a giochi e attività motorie degli alunni. Alla festa della scuola hanno partecipato, oltre a bambini e genitori, gli insegnanti, il dirigente scolastico Lucio Bontempelli, il vicesindaco e assessore all’edilizia scolastica, insieme all’assessore alla scuola del Comune di Pisa. Nello spazio rinnovato sono state riposizionate le lampade del soffitto, con l’installazione della gabbia metallica per la protezione dagli urti, è stato applicato sul pavimento un tappetino modello “Grippert indoor” costituito da piastrelle ignifughe, con superficie completamente liscia e ammortizzante in grado di garantire morbidezza e comfort di gioco ottimali. "è un giorno di festa per la scuola Rismondo - ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’edilizia scolastica Raffaele Latrofa – e una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale, perché finalmente abbiamo fornito risposta a un’esigenza presentataci da genitori e insegnanti. Abbiamo ripristinato uno spazio dove i bambini adesso potranno svolgere la loro attività ludica e sportiva in tutta sicurezza. Ringraziamo genitori e insegnanti, perché se abbiamo raggiunto questo risultato è stato grazie alla loro partecipazione e insistenza. cambio tra quartiere e scuola".

"La scuola Rismondo con il nuovo spazio appena inaugurato – aggiunge l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - si adegua all’introduzione dell’attività fisica per gli alunni delle primarie. Ringraziamo genitori e insegnanti per aver incoraggiato e sostenuto l’Amministrazione comunale nel portare a termine i lavori e rendere ancora più bella l’aula, a cui hanno contribuito direttamente i bambini con i loro bellissimi disegni".