Alieni, fiaba metropolitana al Teatro Nuovo di Pisa

Pisa, 19 aprile 2024 – In scena domenica 21 aprile alle 17.30 al Teatro Nuovo di Pisa la fiaba metropolitana ‘Alieni’. Spettacolo con la regia di Roberto Birindelli (compagnia Teatro Studio) che salirà sul palco insieme agli interpreti Claudio Andreotti, Silvia Parenti, Mariella Dessena,Valerio Marino, Alessandro Pingitore, Paola Mencarini, Vincenzo Abbruscato e Francesco Cosci. La storia si svolge a New York, ma avrebbe potuto svolgersi in molti altri contesti metropolitani.

I protagonisti sono persone emarginate dalla società o ai margini della stessa, gli ultimi insomma, i più minacciati. Questa umanità dolente appare in scena per mostrare il suo vissuto senza pietismi, a volte anzi con umorismo, perché ognuno ha un proprio modo di vivere la sofferenza. Ma il testo è una commedia con una trama nella quale si muovono anche personaggi che vivono una banale e ordinaria storia di tradimenti con situazioni tragicomiche, queste persone finiscono per interagire con il mondo degli emarginati in uno scambio empatico dal quale ne escono arricchiti i cosiddetti “normali”.

Al centro di questo microcosmo di dignitosa povertà c’è Fred un vecchio barbone,un alcolista un po’ pazzo e un po’ saggio,un visionario che in rotta con la società vive su una panchina, questa panchina sull'Hudson diventa il centro dell’azione drammatica e l’unico luogo di socializzazione per gente di strada come lui. Fred, pur carico di anni e di sofferenze di vita, come un nuovo Mosè,predica con ardore giovanile il messaggio messianico di una salvezza per tutti i diseredati in una nuova dimensione su un altro pianeta. L’evento, organizzato da Dopolavoro ferroviario Pisa, associazione S.U.C.O.S e Teatro Nuovo, unisce l’arte teatrale e la solidarietà per una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di progetti nel villaggio Kisaju in Kenya. Costo Biglietti: 12 euro. Vendita un’ora prima inizio spettacolo. Per prenotazioni: Pierangela 3498175532-Stefania 3408026684-Rosetta 3400694685 Biglietteria on line: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/alieni