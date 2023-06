Alibi, zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni di Fabrizio Bartellini a La Nunziatina

Pisa, 19 giugno 2023 - Nuova presentazione pisana per Fabrizio Bartelloni e il suo Alibi – zibaldone, di fughe, scuse e autoassoluzioni (MdS Editore, 2023), che giovedì 22 giugno alle 18 saranno ospiti della tradizionale rassegna “Scrittori in borgo” organizzata dalla Libreria Ghibellina nel giardino de La Nunziatina in un incontro che vedrà l’autore dialogare con la Prof.ssa Guia Bessi, e con l’Avv. Laura Antonelli, già Presidente della Camera Penale di Pisa. Uscito nello scorso mese di marzo, il libro è un’antologia di inediti con cui il giurista-scrittore pisano affronta con una buona dose di sarcasmo quello che egli ritiene uno dei più grandi mali dei nostri tempi: il vittimismo, ossia, come precisa egli stesso, “la diffusa tendenza a ricercare al di fuori di sé la colpa d’ogni sventura, inciampo o fallimento”. Quel che ne è venuto fuori è un originale ‘zibaldone’, che mescola i toni e i timbri e che gioca con i generi per provare a raccontare le storture di una deviazione umana eterna e quantomai attuale attraverso una sequenza di racconti, intervallati da un corpo centrale composto da sei ballate, che usano titoli o versi di canzoni d’autore per annunciarsi e attraversano i molti dei filari su cui offre i suoi frutti la tentazione verso l’autoindulgenza: la politica, l’arte, lo sport, la scuola, la famiglia, il lavoro e naturalmente l’amore e i suoi dintorni. Un’opera al contempo satirica e intimista. “È proprio così, – conferma Bartelloni - la prima parte del libro è quella che io chiamo estro-versa, ossia rivolta alla dimensione più sociale del fenomeno, mentre la seconda, quella introdotta dalle ballate che fungono da canale di passaggio, è quella più interessata alle dinamiche e alle ricadute personalistiche della vocazione autoassolutoria, a quella dialettica interiore in cui si consuma la battaglia tra le ragioni ammesse e quelle rimosse delle nostre scelte”. Riscontro a questa suddivisione dell’opera lo offrono anche i colori e le sfumature di linguaggio scelte dall’autore: pur attraversati anch’essi da una chiara vena ironica, i racconti che compongono la seconda parte sono infatti più dolenti, sofferti, marchiati dalla fatica del ‘mestiere di vivere’. “Il comico è il tragico visto di spalle, recita una famosa frase, e io ho cercato – spiega l’autore – di far convivere generi e sensazioni, esattamente come spesso avviene nella realtà, dove il dramma si confonde con la commedia, la tragedia viene contaminata dalla farsa”. L’appuntamento con Bartelloni e i suoi alibi è dunque per giovedì 22 giugno alle 18 al Giardino “La Nunziatina” (Via La Nunziatina, 11 – Ingresso libero).

M.B.