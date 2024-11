Vicopisano piange Alessio Gradassi, morto improvvisamente a 26 anni

Vicopisano (Pisa), 27 novembre 2024 – “Alessio era un tesoro di ragazzo”. E’ la frase più ricorrente che viene pronunciata da lunedì mattina da amici, conoscenti e dai compaesani di Vicopisano. Che hanno visto crescere quel bel ragazzo con i capelli castano chiari lunghi e amante dei cani. Alessio Gradassi aveva solo 26 anni ed è morto improvvisamente nella casa dove abitava con i genitori a Vicopisano. Non c’è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

E da lunedì, da quando la alma è esposta per le visite e i momenti di preghiera e saluto degli amici e dei conoscenti, un fiume ininterrotto di persone si stanno stringendo ai genitori e ai familiari. Alessio era il classico bravo ragazzo. Disponibile, solare, molto attaccato al suo paese e alle sue origini. Lavorava nell’azienda di cui i familiari sono soci e fondatori, la Carrozzeria Tiglio di Bientina, una delle imprese della zona più conosciute non solo nel settore delle auto.

Il Comune di Vicopisano, con un post molto commovente e toccante su Facebook, ha voluto salutare il giovanissimo concittadino scomparso troppo presto. “Esprimiamo tutto il nostro, profondo, cordoglio per la prematura scomparsa, a soli 26 anni, di Alessio Gradassi – si legge nel messaggio – Siamo profondamente vicini ai suoi familiari, colpiti da questo gravissimo lutto, persone molto apprezzate e conosciute, nel nostro territorio come in quello di Bientina, anche per l’attività del padre di Alessio, socio della carrozzeria Tiglio”.

“E al contempo ci sentiamo limitati da parole che sembrano sempre troppo poche e strette per un dolore senza misura – ancora il post del Comune di Vicopisano – ’Insieme alle più sentite condoglianze vogliamo alimentare la speranza che non ci siano mai reali addii quando se ne va un amore tanto grande...’”. Alessio amava tantissimo i cani. Come dimostrano le sue foto sul profilo social insieme al pastore tedesco che portava sempre con sé. In qualsiasi momento di svago, ma anche nei momenti più ufficiali come il matrimonio del fratello o quando incontrava gli amici. Un legame indissolubile, ulteriore testimonianza della straordinaria sensibilità del ventiseienne. Alessio Gradassi era stato, insieme al fratello Giacomo, socio del Campo delle Emozioni di Pontedera dove gli amici a quattro zampe non vengono solo addestrati, ma curati in ogni loro particolare. “Alessio era uno di noi, un amico, un socio e soprattutto un ragazzo allegro e saggio – le parole di Chiara Menichetti – Aveva 26 anni, ma la saggezza come se avesse un secolo”..

Il funerale di Alessio è fissato per le 15 di oggi, mercoledì 27 novembre, nella Pieve di Santa Maria, chiesa parrocchiale di Vicopisano.