Alcol alla guida. Sette denunce sul territorio

Sette persone denunciate durante questi tre giorni di festa. Prevenzione e contrasto: questo il binomio d’intenti nell’azione dei carabinieri di Pisa nel corso del lungo fine settimana delle festività di Natale, per prevenire i reati di natura predatoria, arginare il più possibile il fenomeno della guida sotto influenza di alcool e più in generale le violazioni al codice della strada che ogni anno in questi periodi di festa, purtroppo continuano a fare molte vittime.

Nella giornata della Vigilia e nelle seguenti di Natale e Santo Stefano, su tutto il territorio della provincia, i carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno organizzato uno specifico servizio di controllo rafforzato per garantire la serenità e la tranquillità delle famiglie che si sono riunite per festeggiare le feste. All’esito di questo massiccio impegno dell’Arma di Pisa sette persone deferite in stato di libertà.

Nel complesso i militari impegnati hanno controllato 65 persone, 30 veicoli e sono stati ispezionati 3 esercizi commerciali. Dai controlli eseguiti sono emerse diverse violazioni al codice della strada, con sette persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, guida con patente sospesa e divieto di ritorno.

Per tutti e sette, trovati a Pisa e provincia, è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità giudiziaria e le patenti sono state ritirate, come previsto dalla legge.