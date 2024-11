Alcol alla guida. Sei volte il consentito

Alla guida dopo aver bevuto. tanto. Anche con un tasso da come etilico, sei volte il consentito. Gli uomini dell’Arma nel fine settimana hanno effettuato vari controlli.

I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria cinque persone per guida in stato di ebbrezza e tre per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico: - nel comprensorio della Compagnia di Pisa, i militari della Sezione Radiomobile, in circostanze distinte, hanno denunciato in stato di libertà 4 utenti della strada che, sottoposti ad accertamenti mediante etilometro,sono stati sorpresi con un tasso alcolemico anche superiore a tre volte il limite consentito dalla normativa di settore; - nel territorio della Compagnia di Pontedera (Pisa), i militari della Stazione di Navacchio, su segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa, sono intervenuti in un sinistro stradale senza feriti. A seguito di accertamenti, il conducente dell’auto coinvolta è risultato positivo al test dell’etilometro con un tasso superiore a sei volte il limite previsto. Ritirate le patenti di guida e denunciati tutti.