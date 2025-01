Albero cade su un’automobile: "Sfiorata mamma con bimbo"

"Poco fa è cascato un albero enorme su una macchina nel parcheggio Usl di via Garibaldi, signora con bambino piccolo sfiorata tragedia", si legge sulla pagina facebook "Podcast La tua voce" dove viene postata anche una fotografia (qui a destra). È uno degli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Pisa nella giornata ventosa di ieri: parte del tronco e dei rami di una piante sono caduti su una macchina. Sono state diverse le operazioni in cui sono stati impegnati i pompieri. Già lunedì, per il forte vento, avevano effettuato circa 40 interventi a Pisa e provincia. E ieri hanno replicato sul nostro territorio.