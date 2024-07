Al via "Stelle, ville e meraviglie". Musica e incanto sono gratis

Prende il via oggi la nona edizione del festival "Stelle, Ville e Meraviglie", uno dei pochi festival musicali toscani ancora interamente gratuito. Festival tra i più iconici della provincia di Pisa che si snoda tra Capannoli, Monteverdi Marittimo, Palaia e Ponsacco con appuntamenti musicali unici in ambientazioni molto suggestive, tutti in esclusiva regionale. "Sempre senza inseguire mode e facili nomi, proponendo musica davvero suonata, esplorando stili diversi, progetti meno conosciuti ma di grande qualità e decisamente da scoprire e poi in luoghi incantevoli - è quanto scrivono gli organizzatori e il direttore artistico del festival, Andrea Lupi. Il festival aprestasera a Capannoli, Villa Baciocchi con David Ford (UK), un performer del rock, di dificile classificazione, tanto che il "The Guardian" parla dei suoi concerti come imperdibili, ogni volta un live set diverso. Ad aprire la serata ci sarà il modern acoustic guitarist Oscar Bauer tra i protagonisti dello strumento a livello nazionale. Il primo agosto ci si trasferisce a Partino, nel centro storico della località del Comune di Palaia.

Si esibirà dagli Usa Joe D’Urso, un rocker sanguigno, nomination ai Grammy come miglior album rock dell’anno nel 2022. Il 5 agosto a Monteverdi Marittimo la musica celtica e l’arpa di Vincenzo Zitello, tra i grandi arpisti a livello internazionale, accompagnato dal violinista Fulvio Renzi. Il 22 agosto a Montefoscoli, centro storico, l’inossidabile blues di Mimmo Mollica e la sua band, uno dei pochi musicisti italiani citato nell’enciclopedia del blues. A chiusura del festival, il 23 agosto a Ponsacco, sul prato della Chiesa di Camugliano, il settetto guidato da Andrea "Lupo" Lupi, i Troubadours che vede presenti uno dei migliori clarinettisti al mondo Nico Gori, con Roberto Molesti, Valerio Perla e Alessandra Cecala, Cris Pacini e ancora Mimmo Mollica. Uno spettacolo tra blues, jazz e songwriting. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:40.